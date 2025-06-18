كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم الخميس 19 يونيو 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في البطولات العالمية والعربية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنكون فيه على موعد مع الكثير من المباريات الهامة والمثيرة.

ففي يوم الخميس 19 يونيو 2025 تستمر المواجهات القوية في كأس العالم للأندية، والتي أبرزها لقاء الأهلي وبالميراس، العين ويوفنتوس، وإنتر ميامي أمام بورتو، كما نتابع مباريات الجولة الثانية من كأس الكونكاكاف الذهبية، والتي يلتقي فيها كوستاريكا في مواجهة جمهورية الدومينيكان، بينما يلتقي المكسيك بنظيره منتخب سورينام.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 19 يونيو 2025 والقنوات الناقلة.