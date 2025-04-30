تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
NEW SHAHID HEADER
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الخميس 1 مايو 2025 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالقنوات الناقلةالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الأوروبيدوري المؤتمر الأوروبيالدوري المصري الممتازدوري أبطال الكونكاكاف

كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم الخميس 1 مايو 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في دوري روشن وباقي البطولات ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي يشهد مباريات هامة في مختلف المسابقات بدءًا من دوري روشن السعودي مرورًا باستمرار جولات الدوريات الأوروبية الكبرى.

في دوري روشن سيلعب الأخدود مع الوحدة، الرياض ضد العروبة، والفتح مع الشباب في الجولة 30 من المسابقة.

كما نتابع لقاء نوتنجهام فورست وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي، بالاضافة إلى مبارايات نصف نهائي الدوري الأوروبي، حيث يلتقي توتنهام وبودو غليمت، بينما يتواجه مانشستر يونايتد وأتلتيك بيلباو، كما يخوض الزمالك لقاء قوي أمام المصري في الدوري المصري.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 1 مايو 2025 والقنوات الناقلة.