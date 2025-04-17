جدول مباريات اليوم الجمعة 18 أبريل 2025 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم الجمعة 18 أبريل 2025 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في دوري روشن وباقي البطولات ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي يشهد مباريات هامة في مختلف المسابقات بدءًا من دوري روشن السعودي مرورًا بانطلاق الجولات الجديدة في الدوريات الأوروبية.

في دوري روشن سيلعب الخلود مع ضمك، ويستضيف الأهلي نظيره ضمك، وسنكون على موعد مع مباراة كبيرة بين القادسية والنصر في الجولة 28 من المسابقة.

كما تنطلق الجولة 32 في الدوري الإسباني بلقاء يجمع إسبانيول مع خيتافي، وكذلك الجولة 30 من الدوري الفرنسي وفيها يلعب نانت مع رين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 18 أبريل 2025 والقنوات الناقلة.