كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم الأربعاء 5 مارس 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في البطولات العالمية والعربية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنكون فيه على موعد مع الإثارة والحماس في البطولات المختلفة.

ففي يوم الأربعاء 5 مارس 2025 تستمر مواجهات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، والتي نتابع فيها لقاء هامًا بين برشلونة وبنفيكا وكذلك قمة مرتقبة بين باريس سان جيرمان وبرشلونة، كما تستمر مباريات دور الـ 16 لمجموعة الشرق في دوري أبطال آسيا للنخبة ويخوض الأهلي لقاء هامًا ضد طلائع الجيش في الدوري المصري..

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 5 مارس 2025 والقنوات الناقلة.