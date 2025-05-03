كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم الأحد 4 مايو 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في البطولات العالمية والعربية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنكون فيه على موعد مع الإثارة والحماس في البطولات المختلفة.

ففي يوم الأحد 4 مايو 2025 تستمر مباريات الجولات في الدوريات الأوروبية الكبرى، وسنتابع مواجهة مانشستر يونايتد أمام برينتفورد، وليفربول أمام تشيلسي، ووست هام أمام توتنهام، في الدوري الإنجليزي.

وفي الدوري الإسباني، سيلعب ريال مدريد، مع سيلتا فيجو، ويواجه روما نظيره فيورنتينا، وبولونيا امام يوفنتوس في الدوري الإيطالي.

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وفي الدوري المصري، يلعب فاركو أمام بيراميدز، والأهلي أمام حرس الحدود.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 4 مايو 2025 والقنوات الناقلة.