كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم الأحد 27 أبريل 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في البطولات العالمية والعربية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنكون فيه على موعد مع الإثارة والحماس في البطولات المختلفة.

ففي يوم الأحد 27 أبريل 2025 تستمر مباريات الجولات في الدوريات الأوروبية الكبرى، وسنكون على موعد مع مباراة هامة في الدوري الإنجليزي بين ليفربول وتوتنهام، ويحتاج فيها الريدز إلى نقطة لحسم اللقب.

وسيستمر الصراع في الدوري الإيطالي عندما يلعب إنتر مع روما، ويواجه نابولي نظيره تورينو، ويواجه مانشستر سيتي، نظيره نوتينجهام في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

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وتنتهي مواجهات ربع نهائي دوري أبطال آسيا عندما يلعب كاواساكي مع السد.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 27 أبريل 2025 والقنوات الناقلة.