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Martin Odegaard Arsenal Erling Haaland Man City (C)Getty Images
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الأحد 2 فبراير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

الدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني – لا ليجاالدوري الفرنسيالدوري الألمانيالدوري الإيطاليالدوري المصري الممتازالقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم الأحد 2 فبراير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في البطولات العالمية والعربية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنكون فيه على موعد مع الإثارة والحماس في البطولات المختلفة.

ففي يوم الأحد 2 فبراير 2025 تستمر مباريات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي، وفيها يلعب مانشستر سيتي مع آرسنال، وفي الدوري الإسباني، يلعب برشلونة أمام ألافيس.

وتتجه الأنظار إلى إيطاليا، حيث سنكون على موعد مع يوم دسم بالمباريات القوية، والبداية ستكون من ديربي الغضب بين ميلان وإنتر، وكذلك يلعب روما أمام نابولي.

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وفي الدوري المصري، يلعب الأهلي أمام مودرن سبورت.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 2 فبراير 2025 والقنوات الناقلة.

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