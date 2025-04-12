كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم الأحد 13 أبريل 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في البطولات العالمية والعربية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنكون فيه على موعد مع الإثارة والحماس في البطولات المختلفة.

ففي يوم الأحد 13 أبريل 2025 تستمر مباريات الجولات في الدوريات الأوروبية الكبرى، وأبرزها مباراة ديبورتيفو ألافيس وريال مدريد، لاتسيو وروما، ونيوكاسل مع مانشستر يونايتد.

وتستمر مباريات الدوري المصري في مراحله الحاسمة، على مستوى مجموعة البطولة وفيها تتنافس الفرق على اللقب، وتقام مباراة جديدة في الدوري الأمريكي لليونيل ميسي ورفاقه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 13 أبريل 2025 والقنوات الناقلة.