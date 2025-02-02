كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم الإثنين 3 فبراير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في دوري أبطال آسيا للنخبة وباقي البطولات ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي يشهد الكثير من المباريات المهمة والحماسية.

ففي يوم الإثنين 3 فبراير 2025 تُقام الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي نتابع فيها العديد من المواجهات الهامة والقوية، أبرزها مواجهة النصر والوصل، الأهلي أمام السد القطري والعين ضد الريان.

كما نشهد مباراة وحيدة ضمن الجولة 24 من الدوري الإنجليزي، والتي يخوض فيها تشيلسي لقاء هام مع وست هام، كما يواجه جيرونا فريق لاس بالماس في الدوري الإسباني، بالاضافة إلى مبارايات الجولة 20 من دوري يلو السعودي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 3 فبراير 2025 والقنوات الناقلة.