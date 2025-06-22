كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في البطولات العالمية والعربية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنكون فيه على موعد مع الكثير من المباريات الهامة والمثيرة.

ففي يوم الإثنين 23 يونيو 2025 تستمر المواجهات القوية في كأس العالم للأندية، والتي أبرزها لقاء الهلال وسالزبورج، مانشستر سيتي والعين، وأتلتيكو مدريد ضد بوتافوجو، كما نتابع مباريات الجولة الثالثة من كأس الكونكاكاف الذهبية، والتي يلتقي فيها المنتخب السعودي في مواجهة ترينيداد وتوباجو، بينما يلتقي المكسيك بنظيره منتخب كوستاريكا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 والقنوات الناقلة.