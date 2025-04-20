جدول مباريات اليوم الإثنين 21 أبريل 2025 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم الإثنين 21 أبريل 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في دوري روشن وباقي البطولات ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي يشهد مباريات هامة في مختلف المسابقات بدءًا من دوري روشن السعودي مرورًا باستمرار جولات الدوريات الأوروبية الكبرى.

في دوري روشن سيلعب الهلال مع الشباب والاتحاد أمام الاتفاق في الجولة 29 من المسابقة.

كما نتابع لقاء توتنهام ونوتنجهام فورست في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي، ومواجهة جيرونا وريال بيتيس في الدوري الإسباني، بالاضافة إلى مباريات الجولة 30 من دوري يلو السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 21 أبريل 2025 والقنوات الناقلة.