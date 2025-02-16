كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم الإثنين 17 فبراير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في دوري أبطال آسيا للنخبة وباقي البطولات ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي يشهد الكثير من المباريات المهمة والحماسية.

ففي يوم الإثنين 17 فبراير 2025 تُقام الجولة الثامنة من دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي نتابع فيها العديد من المواجهات الهامة والقوية، أبرزها مواجهة النصر وبرسبوليس، الأهلي أمام الغرافة والعين ضد الشرطة.

كما نشهد مباراة وحيدة ضمن الجولة 24 من الدوري الإسباني، والتي يخوض فيها برشلونة لقاء هام مع رايو فاييكانو، كما يواجه بيراميدز فريق مودرن سبورت في الدوري المصري، بالاضافة إلى مبارايات الجولة 22 من دوري يلو السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 17 فبراير 2025 والقنوات الناقلة.