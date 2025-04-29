كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في البطولات العالمية والعربية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنكون فيه على موعد مع الإثارة والحماس في البطولات المختلفة.

ففي يوم الأربعاء 30 أبريل 2025 نتابع لقاء غاية في القوة والندية بين النصر وكاواساكي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، كما نتابع مباراة قوية بين برشلونة والإنتر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي الدوري المصري نتابع مواجهة الأهلي وبتروجيت، ولقاء حرس الحدود ضد بيراميدز في الجولة الثالثة من مجموعة البطولة، بالاضافة إلى مواجهات الجولة 31 من دوري يلو السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025 والقنوات الناقلة.