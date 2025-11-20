جدول مباريات الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

بدأ العد التنازلي لانطلاق بطولة كأس العالم 2026، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الامريكية، وكندا، والمكسيك، وسنكون على موعد مع نسخة استثنائية من البطولة الأعرق، بثوبها الجديد الذي يشهد مشاركة ولأول مرة 48 منتخبًا.

وبالرغم من زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة، إلا أن الصراع بين المنتخبات لا يزال على أشدة لخطف بطاقة التأهل إلى المونديال، ومع نهاية التصفيات في معظم الاتحادات القارية، تتبقى فرصة أخيرة للحاق بركب المنتخبات المشاركة في كأس العالم، من بوابة الملحق العالمي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على نظام وجدول مباريات الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026.