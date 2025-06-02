جدول مباريات السوبر السعودي 2025، الفرق المشاركة، التذاكر والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن كأس السوبر السعودي 2025، مواعيد ونتائج المباريات، القنوات الناقلة وطرق المتابعة وأسعار التذاكر...

يتجدد اللقاء لعشاق الكرة السعودية، مع بطولة كأس السوبر السعودي، والتي تستمر بنظام الأربعة فرق.

وكان الهلال، قد تمكن من حسم لقب النسخة الماضية من البطولة لصالحه، بعدما تغلب على النصر في النهائي بأربعة أهداف مقابل هدف.

وبكل تأكيد سنكون على موعد مع نسخة جديدة مثيرة من البطولة، كما حدث في نسخة العام الماضي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير من "جول" سنلقي نظرة موسعة على كأس السوبر السعودي 2025، وسنتعرف على الفرق المشاركة، ومواعيد المباريات، وطريقة شراء التذاكر، والكثير من الأمور الأخرى المتعلقة بالبطولة المرتقبة.