أحمد مجدي

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2025-2026 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري موسم 2025-2026، وما القنوات الناقلة وكيف تتابع مباريات الأهلي وترتيب الفرق...

يُعد الدوري المصري أحد أشهر الدوريات في إفريقيا والوطن العربي، بسبب سيطرة أندية "الأهلي والزمالك وبيراميدز" والمنتخب على أغلب البطولات في القارة، وبعد حصول بيراميدز على دوري أبطال إفريقيا 2024-2025، والمُنافسة الشرسة التي أبداها في الموسم المنقضي أستطاع أن يُفرض نفسه كخصم جديد قد يُضيف مُصطلح جديد وهو "مُثلث الرعب المصري"، إضافة إلى "قطبي الكرة المصرية"، لتزيد حدة المنافسة والصراع على اللقب.

نسخة 2024-2025 من الدوري المصري شهدت منافسة مثيرة بين الأهلي وبيراميدز، قبل أن يحسم فريق القلعة الحمراء البطولة في الجولة الأخيرة.

وأتى قرار إلغاء الهبوط الموسم الماضي ليجعل نظام البطولة في الموسم المقبل مختلفًا تمامًا، في السطور التالية نستعرض لكم نظام بطولة الدوري المصري الجديد 2025-2026.

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا جدول مباريات وترتيب الأهلي في الدوري المصري 2025-2026، وما هي القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن البطولة.



  • ما القنوات الناقلة لمباريات الأهلي في الدوري المصري 2024-2025؟

    تُبث فعاليات الدوري المصري الممتاز فقط وحصريًا على شبكة أون تايم سبورتس، وبكل تأكيد ستجد كافة مباريات المارد الأحمر عبر شاشات القناة.

  • جدول مباريات الأهلي في الدور الأول من الدوري المصري 2025-2026

    الجولةالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
    1مودرن سبورت - الأهليالسبت 9 أغسطس 2025،
    21:00 مصر والسعودية    		2-2ستاد القاهرة الدولي
    2الأهلي - فاركوالجمعة 15 أغسطس 2025،
    21:00 مصر والسعودية    		1-4ستاد القاهرة الدولي
    4غزل المحلة - الأهليالإثنين 25 أغسطس 2025،
    18:00 مصر والسعودية    		0-0ستاد غزل المحلة
    5الأهلي - بيراميدزالسبت 30 أغسطس 2025،
    21:00 مصر والسعودية    		2-0ستاد القاهرة الدولي
    6إنبي - الأهليالأحد 14 سبتمبر 2025،
    21:00 مصر والسعودية    		1-1ستاد المقاولون العرب
    7الأهلي - سيراميكا كليوباتراالجمعة 19 سبتمبر 2025،
    21:00 مصر والسعودية    		0-1ستاد القاهرة الدولي
    8حرس الحدود - الأهليالثلاثاء 23 سبتمبر 2025،
    18:00 مصر والسعودية    		3-2ستاد برج العرب
    9الأهلي - الزمالكالإثنين 29 سبتمبر 2025،
    21:00 مصر والسعودية    		1-2ستاد القاهرة الدولي
    10كهرباء الإسماعيلية - الأهليالأحد 5 أكتوبر 2025،
    18:00 مصر والسعودية    		4-2ستاد السويس الجديد
    11الأهلي - الاتحادالأربعاء 22 أكتوبر 2025،
    17:00 مصر والسعودية    		1-2ستاد القاهرة الدولي
    12بتروجيت - الأهليالأربعاء 29 أكتوبر 2025،
    20:00 مصر والسعودية    		1-1ستاد الكلية الحربية
    13الأهلي - المصريالأحد 2 نوفمبر 2025،
    20:00 مصر، 21:00 السعودية    		0-0ستاد برج العرب
    14الأهلي - الإسماعيليالثلاثاء 25 نوفمبر 2025،
    20:00 مصر، 21:00 السعودية    		-ستاد برج العرب
    15طلائع الجيش - الأهليالإثنين 19 يناير 2025، -ستاد الكلية الحربية
    16الأهلي - وادي دجلةالثلاثاء 27 يناير 2025، -ستاد القاهرة الدولي
    17البنك الأهلي - الأهليالثلاثاء 3 فبراير 2025،-ستاد القاهرة الدولي
    18الأهلي - الجونةالخميس 19 فبراير 2025،-ستاد القاهرة الدولي
    19سموحة - الأهليالإثنين 23 فبراير 2025،-ستاد برج العرب
    20الأهلي - زدالسبت 28 فبراير 2025،-ستاد القاهرة الدولي
    21المقاولون العرب - الأهليالخميس 5 مارس 2025،-ستاد االمقاولون العرب

  • جدول ترتيب الأهلي في الدوري المصري 2025-2026

    المرحلة الأولى:

    المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
    1سيراميكا كليوباترا139221751229
    2الأهلي126512013723
    3الزمالك12642189922
    4بيراميدز96211551020
    5المصري125521811720
    6وادي دجلة135531511420
    7زد145541412220
    8إنبي12471117419
    9بتروجيت134631414018
    10الجونة134631010018
    11البنك الاهلي13382127517
    12مودرن سبورت134541415-117
    13غزل المحلة13210174316
    14سموحة1237297216
    15حرس الحدود133461017-713
    16فاركو13265512-712
    17طلائع الجيش14257719-1211
    18المقاولون13175712-510
    19الإسماعيلي13319716-910
    20الاتحاد السكندري13229819-118
    21كهرباء الإسماعيلية132291124-138
