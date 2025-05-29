"جدة سعيدة الله يديم الأفراح" .. رئيس الأهلي يفاجئ الاتحاد قبل نهائي كأس الملك

روح رياضية كبيرة من خالد العيسى..

فاجأ خالد العيسى، رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي "غير الربحية"، عملاق جدة الآخر الاتحاد؛ قبل نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد يواجه نظيره القادسية، في تمام الساعة التاسعة من مساء غدٍ الجمعة - بتوقيت مكة المكرمة -، على ملعب "الإنماء" في مدينة جدة، ضمن منافسات نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي.

ويسعى العميد الاتحادي للجمع بين الثنائية المحلية، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ بعد أن توّج في وقتٍ سابق، بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين.