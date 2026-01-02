Georginio Wijnaldum Grandma (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

الإبداع من رحم المعاناة: فينالدوم على القمة و"صانع حياته" في السماء!

قصة مؤثرة وراء نجم الاتفاق..

لعله أحد النجوم "المظلومين" في دوري روشن، فبينما يتركز الحديث عن أجانب الكبار، وسط سباق كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس، وهل يليق داروين نونيز بالهلال أم لا؟ وما هو مصير كانسيلو؟ ورياض محرز بين التألق واتهامات الكسل، وكريم بنزيما الذي قاد الاتحاد للثنائية، يأتي الذكر بين الحين والآخر حول "مهندس" الاتفاق، الهولندي جورجينيو فينالدوم.

فينالدوم الذي أوقف قطار النصر، نجح أيضًا في إسقاط الأخدود، بهدفين، ليقود الاتفاق، للانتصار الخامس في دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

  • الإبداع من رحم المعاناة

    لعل الوصف الأمثل لما يمرّ به فينالدوم مع الاتفاق، في الوقت الحالي، هو الإبداع النابع من قلب المعاناة، حيث أنه يقدم مستويات رائعة، في الوقت الذي يمر فيه بظروف صعبة، لوفاة جدته.

    السيدة فرانسينا مايلاند، صاحبة الـ92 عامًا، لم تكن شخصًا عاديًا في حياة فينالدوم، بل كانت الأم والمرشدة للاعب الهولندي؛ والتي عنت بتربيته بعد انفصال والديه، حيث كان في الخامسة من عمره، وانتقال والدته إلى أمستردام بحثًا عن عمل.

    فينالدوم، كان قد احتفل بهدفه في شباك النصر، بالإشارة إلى السماء، فيما علق على تلك اللقطة برسالة عبر منصة (إنستجرام)، قائلًا "إلى جدتي، التي طالما آمنت بي، هذا من أجلك، ارقدي بسلام".

  • "كانت تصنع شيئًا من حياتي"

    فينالدوم سبق وأن تحدث عن جدته، التي لم تتركه في أهم محطات حياته، فعندها انتقل من فينورد إلى آيندهوفن، أكد أنه لن يحضر حفل تقديمه إلا إذا تواجدت جدته بجانبه في المنصة.

    وأسهم فينالدوم في بكاء أكثر من 500 ضيف، في حفل منحه جائزة أفضل لاعب في هولندا لعام 2015، بعدما استغل خطابه لحديث مؤثر عن جدته.

    وقال الهولندي "لقد بقيت مع جدتي حتى الثامنة عشرة من عمري، لقد اعتنت بي وأخذتني إلى المدرسة، ولممارسة كرة القدم، لم نكن فقراء أو أغنياء.

    لم نمتلك سيارة، كنا نسافر عبر المترو، وفي بعض الأحيان، كان عليّ أن أحضر التدريب في السابعة صباحًا، ولم يكن هناك مترو، فكانت (جدتي) تسير معي، حتى في الشتاء، وكانت الرحلة تستغرق 45 دقيقة للوصول إلى هناك، ورغم أنها كانت كبيرة في السن، إلا أنها لا تزال تتمتع بصحة جيدة".

    ووصف فينالدوم جدته بأنها كانت مصدر دعم كبير له، ولم تتركني أذهب إلى أي مكان بمفردي، حتى أنها سافرت معي عندما وقعت لليفربول".

    وأضاف أن جدته أرادت أن يمارس كرة القدم، لا لأن تكون وظيفته، بل لتبقيه بعيدًا عن الشوارع، وتمنعه من القيام بأشياء سخيفة، ولتصنع شيئًا من حياته.

    فينالدوم في القمة

    وقدم صاحب الـ35 عامًا، شهرًا من الخيال، مع الاتفاق، اختتمها بثنائيته في شباك النصر، ليتوج بجائزة أفضل لاعب في دوري روشن السعودي، خلال شهر ديسمبر، عن الجولات "من الـ8 إلى 12".

    فينالدوم تربع في صدارة الأكثر مساهمة تهديفية في دوري روشن، خلال الشهر الماضي، بالتساوي مع جواو فيليكس، صانع ألعاب النصر، بـ6 مساهمات، كما سجل 5 أهداف، ليصبح الأكثر تهديفًا بالتساوي مع كريستيانو رونالدو.

    ويعد جورجينيو بمثابة "المفتاح السحري" للاتفاق، كونه يملك إمكانية اللعب في أكثر من مركز، فتارة تجده في الهجوم، أو لاعب رقم 6 أو 8، أو وسط أيسر.

    وكان فينالدوم بمثابة السلاح الفعّال في مواجهة النصر، بانطلاقاته من الخلف إلى الأمام، واستغلال سرعاته في ضرب الخطوط الخلفية، ومن ثم هز شباك العالمي بطريقة رائعة، ليوقف سلسلة انتصاراته التاريخية في دوري روشن، بعد تحقيق الفوز في أولى 10 مباريات.

    وتمكن فينالدوم من تسجيل 7 أهداف في آخر 5 مباريات في دوري روشن، ليثبت بأنه "في القمة"، وأن وفاة جدته، ستكون الحافز ليصبح الأفضل.

    * سجل هدفًا ضد الشباب.

    * سجل هدفًا وصنع تمريرة حاسمة ضد الفيحاء.

    * سجل هدفًا ضد الرياض.

    * سجل هدفين ضد النصر.

    * سجل هدفين ضد الأخدود.

  • كلمة أخيرة..

    بعد مسيرة مزدانة بالإنجازات مع ليفربول، جاء فينالدوم إلى الاتفاق، فكسب فارس الدهناء، لاعبًا يعد مفتاحًا سحريًا، يقدم الكثير من الحلول، بين التكيف مع مختلف المراكز الدفاعية والهجومية.

    فينالدوم أثبت بأنه أحد كبار النجوم الأجانب الموجودين في دوري روشن السعودي، بل إن الاتفاق سيعاني إذا ما رحل نجمه الهولندي، مع اقتراب عقده من الانتهاء في يونيو 2026.

    النجم الهولندي الذي يبدع في ظل المعاناة، أثبت بأن رحيل الشخص الذي صنع حياته، سيكون بمثابة الحافز الذي لن يمنعه من مواصلة التألق، ليستحق عن جدارة، أن ينتزع جائزة لاعب الشهر، مهما تساوت أرقامه مع رونالدو وجواو فيليكس.

