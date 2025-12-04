من جبال بيرو إلى دوري أبطال أوروبا: الأحلام ليست للاعبين فقط .. مراهق يفرض نفسه على قمة مانشستر سيتي وريال مدريد!

بطل قصتنا هو البيروفي كليفر هوامان سانشيز، صاحب الـ15 عامًا من مدينة أنداهوايلاس في بيرو، والذي أصبح بين ليلة وضحاها حديث أمريكا الجنوبية ومن ثم انتقلت قصته إلى أوروبا حتى وصلت لقمة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

هذا المراهق لديه حلم محدد منذ كان في الثالثة من عُمره، حسبما كشف والده، .. أن يُصبح معلقًا رياضيًا على مباريات كرة القدم، أو على الأقل مراسلًا صحفيًا لتغطية المباريات، وقد سعى نحو حلمه بإرادة من فولاذ متجاوزًا سلبية الجلوس في البيت وانتظار تحقيق الأحلام!

يمتلك هوامان حسابًا على منصة إكس باسم "Pol deportes"، وقد دشنه في مارس الماضي، ويُعنونه بجملة "أريد أن أصبح معلقًا في كرة القدم"، وقد نشر عليه تغريدتين يعرض فيها موهبته ويطلب الدعم من الجميع، فيما يمتلك حسابًا على منصة "تيك توك" بنفس الاسم يمتلئ بمقاطع الفيديو التي يستعرض خلالها تعليقه على مباريات كرة القدم وأهداف النجوم، وكذلك بعد اللقاءات مع الجماهير في الشوارع قبل المباريات.

واقترب عدد المشتركين في حساب كليفر من المليون فيما وصلت مشاهدات مقاطع الفيديو إلى نحو 6.6 مليون مشاهدة.



