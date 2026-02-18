استفز الجميع وتلقى عقابه من المغرب .. واقعة فينيسيوس ليست الأولى لبريستياني وتاريخه "المونديالي" لا يقف في صالحه!

يبادر بالسخرية من المنافسين ويستفزهم، وهو أول من يبكي عند الهزيمة أو تعرضه للرد القاسي، هذه ليست صفات فينيسيوس جونيور وحده، بل للاعب آخر لعب معه دور البطولة في مهزلة أمس، الثلاثاء، في ذهاب ملحق دوري أبطال أوروبا.
فينيسيوس أثار حالة من الجدل من جديد، بسبب الطريقة التي احتفل بها بهدفه الوحيد الذي جعل فريقه يدخل مباراة الإياب بانتصار على أرض الفريق البرتغالي، ولكنه أيضًا حول القمة الأوروبية إلى حرب شوارع.
احتفال مبالغ فيه واستفزاز من فينيسيوس، تبعه إساءات عنصرية للبرازيلي وهجوم عنيف على الجماهير ضده، وشكوك حول جانلوكا بريستياني ووصفه نجم ريال مدريد بـ"القرد" مما يفسر سبب ركض فيني تجاه الحكم.