Getty Images Sport
ترجمه
جاك فليتشر يتعرض لعقوبة طويلة بسبب استخدامه كلمة تمييزية، بينما يصدر لاعب مانشستر يونايتد الشاب اعتذارًا
استخدم فليتشر لغة مهينة ضد خصمه
وقد وجد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن فليتشر، الذي شارك ثلاث مرات كبديل في الفريق الأول لمانشستر يونايتد هذا الموسم، والذي شارك شقيقه التوأم تايلر أيضًا في فريق مايكل كاريك، قد "تصرف بطريقة غير لائقة و/أو استخدم كلمات مسيئة و/أو مهينة"، بما يخالف القاعدة E3.1 من قواعد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. وقد ارتكب "مخالفة جسيمة" للقاعدة لأنها تضمنت إشارة، صريحة أو ضمنية، إلى الميل الجنسي.
- Getty Images Sport
حظر المشاركة في ست مباريات وغرامة قدرها 1500 جنيه إسترليني
اعترف فليتشر بالتهمة واختار إجراء جلسة استماع كتابية. تم إيقافه عن اللعب لست مباريات، وغرامة قدرها 1500 جنيه إسترليني، وأصدرت بحقه أمر تثقيفي. يشمل الحظر إيقافه لمباراتين بسبب البطاقة الحمراء، وهو ما نفذه بالفعل، بينما سيتم إيقافه حتى ينتهي يونايتد من أربع مباريات تنافسية غير تابعة للفريق الأول بسبب المخالفة المشددة. يعني الحظر أنه سيغيب عن أربع من المباريات الخمس المتبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز 2، على الرغم من أنه سيتمكن من اللعب للفريق الأول بمجرد انتهاء الحظر.
الإهانة جاءت بعد استفزاز من الخصم
تفهم GOAL أن فليتشر فقد أعصابه خلال المباراة بسبب الإهانات اللفظية التي تعرض لها طوال المباراة من قبل أحد الخصوم الذي أهان عائلته، فرد عليه بوصفه بـ"الشاذ". وخلص الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والخصم إلى أن فليتشر لم يقصد أن تكون الإهانة معادية للمثليين. على الرغم من الاستفزاز، يدرك فليتشر أن اختياره للكلمة في لحظة الغضب كان غير مقبول، وقد اعتذر وقبل التهمة في أقرب فرصة ممكنة. وهو يأسف بصدق على زلته في لحظة غضب، والتي لا تمثل شخصيته أو معتقداته. وقد تم اتخاذ إجراءات داخلية لتعزيز فهم جاك للغة التمييزية وأسباب ضررها.
- Getty
فليتشر "يأسف بشدة"
وقال فليتشر في بيان نشر على الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد: "أنا آسف حقًا على الكلمة المسيئة التي استخدمتها في لحظة غضب. على الرغم من أنني لم أكن أقصد استخدام هذا المصطلح كإهانة للمثليين، إلا أنني أدرك تمامًا أن مثل هذه اللغة غير مقبولة وقد اعتذرت على الفور بعد المباراة. أريد أن أوضح أن هذا الزلة اللحظية لا تعكس مطلقًا معتقداتي أو قيمي".
وأضاف النادي: "عمل مانشستر يونايتد مع جاك لتعزيز فهمه للغة التمييزية وأسباب ضررها. بالإضافة إلى مشاركته المستمرة في برامج الأكاديمية المنتظمة حول التنوع والشمول، سيشارك جاك أيضًا في تدريب تعليمي من خلال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. يفخر مانشستر يونايتد بكونه ناديًا شاملاً ومرحبًا. منذ إطلاق مبادرة All Red All Equal في عام 2016، قمنا بترسيخ المساواة والتنوع والشمول في كل ما نقوم به".
إعلان