جارود بوين سيحطم قلب داني داير؟! توقعات انتقالات ستخيب آمال والد زوجته المشجع المتعصب لفريق وست هام

وقد سبق أن أخبر مصدر موقع Heat عن يأس داير لرؤية بوين يظل قائداً على أرض الملعب في شرق لندن: "لطالما كانوا يمزحون بأن داني يفضل أن يخون جارود ابنته على أن يغادر وست هام. بالطبع، هو يتفهم أن جارود قد يضطر إلى المغادرة من أجل مستقبله المهني – لكنه يدعو الله أن يقلب الفريق الأمور رأساً على عقب وأن يمنح جارود وست هام فرصة أخيرة".

وقد سبق أن تحدث لاعب وست هام السابق والظهير الأيسر الدولي الإنجليزي السابق نايجل وينتربيرن إلى GOAL عن القرارات الكبيرة التي يواجهها بوين - حيث شبه وضعه بالوضع الذي واجهه أسطورة الدوري الإنجليزي الممتاز في ساوثهامبتون: "بالنسبة لي، كرة القدم هي مسألة طموح. أحيانًا يمكنك، كلاعب، أن تكون في النادي المناسب، في الوقت المناسب، ويمكن أن تحقق النجاح. مع بوين، من الصعب معرفة ما هي أفكاره الحقيقية.

"أنا لا أقول إنه يجب أن يضغط من أجل الانتقال، ولكن هل سيرغب في قبول عرض كبير إذا جاءه؟ هل سيقبل وست هام هذا العرض؟ إنه لاعب موهوب. من الصعب جدًا الحكم على ما إذا كان هذا اللاعب يريد الانتقال إلى المستوى التالي في الدوري الإنجليزي الممتاز - مما قد يعني، ربما، وقت لعب أقل قليلاً. في وست هام، من المؤكد أنه سيبدأ كل أسبوع إذا كان لائقًا، ولا أعتقد أن هذا موضع شك. إذا انتقلت إلى أحد الفرق الأربعة الأولى، يمكنك القول أن هذا قد يكون موضع شك - فقد لا تبدأ كل أسبوع.

"لقد رأينا شيئًا من هذا القبيل منذ سنوات، نفس النوع من المواقف، مع مات لو تيسييه. لم يكن يريد مغادرة ساوثهامبتون، ولكن كانت هناك بعض العروض الجيدة له. أعتقد أن مانشستر يونايتد كان أحدها في ذلك الوقت. كان يشعر بالراحة في مكانه وهذا ما كان يريده. عليك أن تحترم ذلك".