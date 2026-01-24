جاتوزو في رحلة قطرية .. والهدف إنقاذ حلم عبور إيطاليا إلى كأس العالم!

حتى الآن، قرر جاتوزو الاعتماد على خط وسط يتألف من ثنائي في الوسط هما نيكولو باريلا وساندرو تونالي، مع مانويل لوكاتيلي كبديل أول، أي ثلاثة عناصر مهمة ولكن بخصائص لا تتطابق تمامًا مع خصائص صانع الألعاب.

من هذا المنظور، يمثل فيراتي نوعًا مختلفًا من اللاعبين، حيث يمكنه بفضل موهبته أن يوفر الأفكار وخطوط التمرير التي تحتاجها المنتخب الوطني اليوم.

كما أن فيراتي، البالغ من العمر 33 عامًا، سيجلب معه خبرة هائلة اكتسبها مع المنتخب الإيطالي من خلال 55 مباراة، منها مباريات في كأس العالم (2014) وكأس أمم أوروبا (كان من بين قادة المنتخب الإيطالي الذي فاز ببطولة يورو 2020).