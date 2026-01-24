FBL-WC-2026-PLAYOFF-DRAWAFP
جاتوزو في رحلة قطرية .. والهدف إنقاذ حلم عبور إيطاليا إلى كأس العالم!

إيطاليا ستلعب الملحق بعد أقل من شهرين

ما بدا أنه موضوع مغلق نهائياً قد يُعاد فتحه بشكل مثير للجدل في ضوء المباريات الفاصلة التي ستحدد في مارس آخر المقاعد الأوروبية المتاحة لكأس العالم 2026، وإيطاليا قد تستدعي خدمات ماركو فيراتي من جديد.

وفقًا لما أوردته صحيفة "لاجازيتا"، هذه هي الفكرة الأخيرة لرينو جاتوسو، الذي لا يزال يبحث عن لاعب وسط يمكنه أن يعهد إليه بمسؤولية خط وسط إيطاليا.

  • تم إجراء استطلاع أولي

    كما أوضحت صحيفة "لاجازيتا"، قرر جاتوزو ورئيس وفد المنتخب الإيطالي جيانلويجي بوفون السفر إلى قطر للتحدث مباشرة مع فيراتي.

    وقد ساعدت هذه الرحلة في استطلاع رغبة اللاعب، وتأكيد أن إعادته إلى المنتخب الوطني هي أكثر من مجرد فكرة.

    إنها بالأحرى مشروع حقيقي سيفكر فيه جاتوزو بعمق خلال الشهرين المقبلين اللذين يفصلان إيطاليا عن المباراة الحاسمة مع أيرلندا الشمالية، المقرر إجراؤها في 26 مارس المقبل في بيرجامو.

    مخرج للمنتخب الوطني

    حتى الآن، قرر جاتوزو الاعتماد على خط وسط يتألف من ثنائي في الوسط هما نيكولو باريلا وساندرو تونالي، مع مانويل لوكاتيلي كبديل أول، أي ثلاثة عناصر مهمة ولكن بخصائص لا تتطابق تمامًا مع خصائص صانع الألعاب.

    من هذا المنظور، يمثل فيراتي نوعًا مختلفًا من اللاعبين، حيث يمكنه بفضل موهبته أن يوفر الأفكار وخطوط التمرير التي تحتاجها المنتخب الوطني اليوم.

    كما أن فيراتي، البالغ من العمر 33 عامًا، سيجلب معه خبرة هائلة اكتسبها مع المنتخب الإيطالي من خلال 55 مباراة، منها مباريات في كأس العالم (2014) وكأس أمم أوروبا (كان من بين قادة المنتخب الإيطالي الذي فاز ببطولة يورو 2020).

    خارج الدائرة الزرقاء منذ ثلاث سنوات

    فيراتي لم يرتدي قميص المنتخب الإيطالي منذ يونيو 2023، وبشكل أكثر تحديدًا، منذ المباراة النهائية على المركز الثالث مع هولندا في نسخة 2022-2023 من دوري الأمم الأوروبية.

    في ذلك الوقت، كان روبرتو مانشيني لا يزال على مقعد المدرب الوطني، في حين أن لوتشيانو سباليتي لم يأخذه في الاعتبار أبدًا.

    كما أوضحت صحيفة "لاجازيتا"، فإن فيراتي مستعد الآن للعودة وتقديم مساهمته في حالة احتياج جاتوزو له بالفعل.

  • من عام 2023 في قطر

    ما دفع فيراتي إلى الخروج من دائرة اهتمام المنتخب الإيطالي كان قراره بالانتقال إلى قطر في عام 2023.

    بعد انتهاء تجربته الطويلة مع باريس سان جيرمان، التي استمرت أحد عشر عامًا وحصد خلالها قائمة طويلة من الألقاب، قرر الانتقال إلى نادي العربي، الذي يلعب في دوري نجوم قطر.

    كان هذا القرار سببًا في ابتعاده عن أضواء كرة القدم الهامة وهو في الثلاثين من عمره فقط، ثم كرره الصيف الماضي عندما انتقل كلاعب حر إلى نادي الدحيل (نادي آخر مقره في الدوحة).

    لذا، فإن فيراتي يلعب منذ ثلاثة مواسم في دوري أقل تنافسية من الدوريات الأوروبية، لكن جاتوزو تلقى أخبارًا عن لياقته البدنية الممتازة.

    وقد خاض لاعب باريس سان جيرمان السابق 15 مباراة حتى الآن هذا الموسم، ومن يدري، ربما تكون هذه المباريات كافية لإقناع المدرب الإيطالي بتسليمه مجددًا مقاليد خط وسط المنتخب الإيطالي.

