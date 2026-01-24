جاتوزو في رحلة قطرية .. والهدف إنقاذ حلم عبور إيطاليا إلى كأس العالم!

ما دفع فيراتي إلى الخروج من دائرة اهتمام المنتخب الإيطالي كان قراره بالانتقال إلى قطر في عام 2023.
بعد انتهاء تجربته الطويلة مع باريس سان جيرمان، التي استمرت أحد عشر عامًا وحصد خلالها قائمة طويلة من الألقاب، قرر الانتقال إلى نادي العربي، الذي يلعب في دوري نجوم قطر.
كان هذا القرار سببًا في ابتعاده عن أضواء كرة القدم الهامة وهو في الثلاثين من عمره فقط، ثم كرره الصيف الماضي عندما انتقل كلاعب حر إلى نادي الدحيل (نادي آخر مقره في الدوحة).
لذا، فإن فيراتي يلعب منذ ثلاثة مواسم في دوري أقل تنافسية من الدوريات الأوروبية، لكن جاتوزو تلقى أخبارًا عن لياقته البدنية الممتازة.
وقد خاض لاعب باريس سان جيرمان السابق 15 مباراة حتى الآن هذا الموسم، ومن يدري، ربما تكون هذه المباريات كافية لإقناع المدرب الإيطالي بتسليمه مجددًا مقاليد خط وسط المنتخب الإيطالي.