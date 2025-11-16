CM grafica Gattuso italia 2025
Francesco Schirru و زهيرة عادل

بعد صيحة جاتوزو "المزيفة" ضد إفريقيا وكونميبول .. التاريخ يكشف أكثر المستفيدين من تغييرات تصفيات كأس العالم 2026

من 32 إلى 48 فريقًا في كأس العالم، أي قارة استفادت أكثر من غيرها؟

خرج جاتوزو؛ المدير الفني لمنتخب إيطاليا، معارضًا المعايير، لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لديه نسبة تأهل مماثلة للقارات الأخرى.

أما حالة الاتحاد الجنوب أمريكي لكرة القدم (كونميبول) مختلفة؛ فمعظم المنتخبات الوطنية تشارك في كأس العالم..

كلمات جاتوزو لاقت صدى قوياً في أفريقيا وأمريكا الجنوبية، لدرجة أن مدرب المنتخب الإيطالي قرر في المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة النرويج أن يضع حداً لهذه المسألة، حيث كان يشكو من معايير التأهل إلى كأس العالم، التي تقلل من فرص الفرق الأوروبية مقارنة بالماضي.

مع توسيع نطاق كأس العالم من 32 إلى 48 فريقًا، زادت في الواقع المقاعد المخصصة لقارة أوروبا، على غرار القارات الأخرى. مقارنة بـ 13 فريقًا مؤهلًا في 2022، سيكون هناك 16 فريقًا أوروبيًا في 2026، أي حوالي 29٪ من الفرق، مع الأخذ في الاعتبار استبعاد روسيا. قبل أربع سنوات، كانت النسبة 23٪؛ باختصار، كانت هناك زيادة في فرص فرق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

"في عصري، كانت الفرق التي تحتل المركز الثاني في المجموعة تتأهل مباشرة إلى كأس العالم: في عام 1994، كان هناك فريقان إفريقيان والآن هناك ثمانية... لا أضيف أكثر من ذلك"، قال جاتوزو، الذي في الواقع أخطأ فيما يتعلق بما كان عليه الحال قبل عقدين من الزمن، عندما كانت الفرق التي تحتل المركز الثاني في المجموعات تلعب، بالمثل، في التصفيات.

الفرق، إن وجد، يتعلق بالفرق الثانية الأفضل، التي كان بإمكانها الحصول على مكان في كأس العالم التالية (وحالياً، إيطاليا من بين الأفضل بعد المتصدرين).. إذن، كيف تغيرت النسب المئوية للقارات مقارنةً بما كانت عليه قبل أربع سنوات؟

بعد أن زاد يويفا من 13 إلى 16 مكانًا بنسبة 6٪، حصلت إفريقيا وآسيا والأمريكتان وأوقيانوسيا على فرص أكبر لتمثيلها، مع إمكانية تأهل جميع المنتخبات الوطنية التابعة لكونميبول في أمريكا الجنوبية.

  • زيادة عدد الفرق الإفريقية

    أثارت تصريحات جاتوزو حول عدد الفرق الإفريقية المشاركة في كأس العالم حالة من الفوضى. فقد شارك آلاف المستخدمين تصريحات المدرب، مع تعديلها في الواقع..

     لم يقل المدرب "يجب أن يكون عدد مقاعد إفريقيا أقل"، بل أوضح في الواقع أن العدد أكبر من الماضي.

    ومع ذلك، شهدت القارة الإفريقية مشاركة جميع الفرق الـ 54 التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في التنافس على تسعة مقاعد متاحة، بالإضافة إلى مقعد واحد للتأهل إلى المباريات الفاصلة بين القارات. وتشارك جميع القارات في هذه المباريات الفاصلة باستثناء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الذي ستقام مبارياته الفاصلة في ربيع 2026.

    قبل أربع سنوات، كان عدد المقاعد المخصصة للـ 54 فريقًا هو 5، وهو نفس العدد الذي تم تحديده في عهد جاتوزو، على سبيل المثال في كأس العالم التاريخية لعام 2006.

    تأتي الزيادة لإفريقيا بعد عقود، بنسبة 16٪ مقارنة بـ 9٪ في الماضي.

  • الزيادة للفرق الأمريكية الجنوبية

    القارة التي يسهل فيها الحصول على تأشيرة دخول إلى كأس العالم؟ أمريكا الجنوبية.

    سهلة لأن معظم الأندية المنتسبة إلى كونميبول "الاتحاد المحلي" لديها فرصة للتأهل إلى كأس العالم: في عام 2022 كانت أربعة من أصل عشرة، وفي عام 2026 ستة من أصل عشرة، بالإضافة إلى ذلك، يتأهل صاحب المركز السابع إلى المباريات الفاصلة القارية، مع إمكانية السماح لأمريكا الجنوبية بتمثيل سبعة فرق من أصل عشرة في كأس العالم.

    نحن نتحدث على وجه التحديد عن 60٪/70٪، مقارنة بـ 40٪/50٪ قبل أربع سنوات.

  • الزيادة للفرق الآسيوية

    46 منتخبًا يشارك في التصفيات الآسيوية. كان من المقرر أن تشارك أربعة فرق في كأس العالم في قطر، بالإضافة إلى البلد المضيف وفريق خامس محتمل قادر على تجاوز التصفيات.

    في عام 2026، سيكون هناك ثماني فرق آسيوية، بالإضافة إلى فريق واحد يتأهل من التصفيات.

    باستثناء قطر البلد المنظم والمؤهلة في التصفيات، يمكن أن تمثل آسيا 9٪ من ممثليها في كأس العالم مقارنة بـ 17٪ حالياً. وهو رقم مشابه ليويفا وكاف، وبعيد كل البعد عن أمريكا الجنوبية.

  • "إدراج" لأوقيانوسيا

    حتى عام 2022، كانت فرق أوقيانوسيا تشارك في تصفيات بين القارات للتأهل إلى كأس العالم، ولهذا السبب لم يكن لها ممثل في المرحلة النهائية في كثير من الأحيان.

    منذ نسخة 2026، أصبح لأوقيانوسيا مكان مضمون في كأس العالم، بينما تشارك فريق آخر في التصفيات على أمل أن يكون الممثل الثاني للاتحاد الأوقيانوسي لكرة القدم.

    أستراليا، التي تتمتع بمستوى فني أعلى بكثير من نظيراتها في أوقيانوسيا، هي جزء من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC).

  • الزيادة لفرق وسط/شمال أمريكا

    نختتم مع أمريكا الوسطى والشمالية، التي ستتمكن من الاعتماد على ثلاثة بلدان منظمة للبطولة، وبالتالي مؤهلة تلقائياً: المكسيك وكندا والولايات المتحدة.

    وبفضل هذا الوضع، ستشارك فرق أمريكا الوسطى والشمالية في التصفيات بفريقين، مقارنة بفريق واحد فقط من آسيا وأوقيانوسيا وأمريكا الجنوبية.

    هناك ثلاث دول مؤكدة في التصفيات كما كان الحال قبل أربع سنوات، ولكن مع أخذ المكسيك وكندا والولايات المتحدة في الاعتبار، يرتفع العدد إلى ستة، بالإضافة إلى ممثلين آخرين محتملين.

    في هذه الحالة، تكون النسبة أكثر مرونة، ولكن بدون كندا والمكسيك والولايات المتحدة في التصفيات، ستتاح الفرصة للمنتخبات الصغيرة للعب في كأس العالم. والتي ربما لم تكن لتتخيل أبدًا أنها ستنافس بجدية على مكان في أهم بطولة على هذا الكوكب.