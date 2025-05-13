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Al Ettifaq v Al Ahli SFC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

"تعلمت الكثير مع الأهلي وهذا أكبر حلم أتمنى تحقيقه في مسيرتي!" .. جابري فيجا يتحدث عن مستقبله

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الأنباء تتضارب بشأن مستقبل فيجا مع الأهلي..

تحدث النجم الإسباني الشاب جابري فيجا، عن "مستقبله" مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وحلمه الأكبر في عالم الساحرة المستديرة.

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فيجا البالغ من العمر 22 سنة، انضم إلى الأهلي في صيف 2023؛ قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيلتا فيجو الإسباني.

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ويرتبط النجم الإسباني الشاب بعقدٍ مع الفريق الأهلاوي، حتى 30 يونيو من عام 2026؛ أي أنه سيدخل "الفترة الحرة" التي تسمح له بالتفاوض مع أي نادٍ آخر، في شهر يناير القادم.

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