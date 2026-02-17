Getty Images Sport
ثنائي يوفنتوس جورجيو كيليني وداميان كومولي يتعرضان للإيقاف والغرامات المالية بسبب مشادة مع الحكم في النفق بعد الهزيمة المثيرة للجدل أمام إنتر
كومولي موقوف بسبب سلوكه "التخويفي"
كانت العواقب التأديبية لـ "ديربي إيطاليا" سريعة وشديدة، حيث فرض القاضي الرياضي الإيطالي عقوبات شديدة بعد المشاهد الفوضوية التي شهدها ملعب سان سيرو. وكان العقوبة الأشد مخصصة للمدير التنفيذي ليوفنتوس كومولي، الذي تم منعه من ممارسة أي نشاط كروي حتى 31 مارس 2026. تعكس شدة الحظر خطورة الحادث المفصل في التقرير الرسمي للمباراة، الذي يصف مديرًا تنفيذيًا فقد أعصابه تمامًا في خضم الأحداث.
يرسم التقرير صورة مقلقة عن فترة الاستراحة، حيث يذكر أن كومولي أظهر "سلوكًا عدوانيًا ومخيفًا للغاية" تجاه الحكم لا بينا. وتصاعدت الأوضاع بسرعة في النفق، حيث حاول الرئيس التنفيذي، حسب ما ورد، الاشتباك جسديًا مع الحكم. ولم يتم منعه من ذلك إلا بتدخل جسدي من طاقم التدريب في يوفنتوس وموظفين آخرين في النادي، الذين اضطروا إلى تقييده. علاوة على ذلك، تم الاستشهاد بكومولي لاستخدامه لغة "مهينة للغاية"، وهي خطبة طويلة استمرت حتى خارج غرفة ملابس المسؤولين بعد فترة طويلة من انفصال الفريقين.
فوضى في النفق وعقوبة على كيليني
تشير النتائج الرسمية إلى أن الاستراحة بين الشوطين كانت على وشك أن تتحول إلى شجار جسدي. وقد أسفرت صورة أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في النادي وهو يُمسك من قبل فريقه الفني عن تغريم كومولي بمبلغ 15 ألف يورو إلى جانب إيقافه لفترة طويلة. لكنه لم يكن المدير الوحيد في يوفنتوس الذي أطلق العنان لغضبه.
كما وقع تشيليني، الذي قضى عقودًا من الزمن في خوض هذه المباريات المهمة كلاعب، في مرمى نيران القاضي الرياضي. سيتم إيقاف المدافع الأسطوري السابق الذي أصبح مديرًا عن مهامه الرسمية حتى 27 فبراير 2026. على الرغم من أن سلوكه اعتُبر أقل تهديدًا جسديًا من سلوك كومولي، إلا أن التقرير أشار إلى أن تشيليني اعترض على أداء الحكم "بطريقة غير محترمة". كما تم الاستشهاد به لتوجيهه "انتقادات مسيئة" إلى الحكام المساعدين أثناء الاشتباك الذي وقع في النفق، مما زاد من الشعور بالانهيار التام في العلاقات بين النادي والمسؤولين.
كييليني يطالب روتشي بتحمل المسؤولية
كان السبب الجذري لهذا الانفجار الإداري هو طرد كالولو بسبب حصوله على بطاقة صفراء ثانية - وهو قرار يعتقد يوفنتوس بقوة أنه تم اتخاذه بسبب محاكاة واضحة من قبل الخصم. مع ظهور إعادة العرض التي تظهر احتكاكًا طفيفًا، تحول الشعور بالظلم داخل معسكر البيانكونيري إلى هجوم مباشر على إدارة الحكام الإيطاليين. لم يتردد كيليني في التعبير عن رأيه بعد المباراة، ووجه انتقاداته إلى جيانلوكا روكي، المسؤول عن تعيين الحكام، وطالب بتغيير نظامي.
"لا يمكننا التحدث عن كرة القدم بعد ما حدث اليوم. لقد حدث شيء غير مقبول حقًا اليوم، بغض النظر عما إذا كان يحدث لنا أو لغيرنا"، قال كيليني بغضب، مشعرًا بوضوح أن مستوى التحكيم قد وصل إلى نقطة أزمة. "يبدو أن VAR يجب أن يتغير اعتبارًا من الغد، لأنه من غير المقبول أن تستمر العديد من الأخطاء في الحدوث حتى في المباريات الكبيرة مثل هذه".
"وصمة عار على كرة القدم الإيطالية"
ذهب كومولي إلى أبعد من ذلك، حيث وصف الحادث بأنه ليس مجرد خسارة ليوفنتوس، بل وصمة عار لعلامة الدوري الإيطالي بأكملها. ونظراً لأن ديربي إيطاليا هو أحد أكثر المباريات مشاهدة في كرة القدم العالمية، أعرب الرئيس التنفيذي عن إحراجه الشديد من المشهد الذي شاهده الجمهور الدولي.
وقال كومولي: "من الواضح أننا كنادٍ نشعر اليوم بالحرج الشديد. ما حدث اليوم هو عار، ونحن كنادٍ من المالكين إلى المشجعين واللاعبين والمدرب، نشعر بقوة أن هذا لا يجب أن يتكرر". وأعرب عن أسفه لتكرار هذه الخلافات، مضيفًا: "هذا يحدث مرارًا وتكرارًا... الليلة هي ملخص لما رأيناه هذا الموسم. في مباراة مثل هذه، يشاهدها العالم بأسره". ومما زاد من معاناة السيدة العجوز، أن الحكم الرياضي أكد أن كالولو سيُعاقب بالإيقاف لمباراة واحدة، مما يترك يوفنتوس في وضع صعب وهو يسعى للتعافي من هذه الضربة في سعيه للفوز بالدوري الإيطالي.
