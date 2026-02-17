ثنائي يوفنتوس جورجيو كيليني وداميان كومولي يتعرضان للإيقاف والغرامات المالية بسبب مشادة مع الحكم في النفق بعد الهزيمة المثيرة للجدل أمام إنتر

كانت العواقب التأديبية لـ "ديربي إيطاليا" سريعة وشديدة، حيث فرض القاضي الرياضي الإيطالي عقوبات شديدة بعد المشاهد الفوضوية التي شهدها ملعب سان سيرو. وكان العقوبة الأشد مخصصة للمدير التنفيذي ليوفنتوس كومولي، الذي تم منعه من ممارسة أي نشاط كروي حتى 31 مارس 2026. تعكس شدة الحظر خطورة الحادث المفصل في التقرير الرسمي للمباراة، الذي يصف مديرًا تنفيذيًا فقد أعصابه تمامًا في خضم الأحداث.

يرسم التقرير صورة مقلقة عن فترة الاستراحة، حيث يذكر أن كومولي أظهر "سلوكًا عدوانيًا ومخيفًا للغاية" تجاه الحكم لا بينا. وتصاعدت الأوضاع بسرعة في النفق، حيث حاول الرئيس التنفيذي، حسب ما ورد، الاشتباك جسديًا مع الحكم. ولم يتم منعه من ذلك إلا بتدخل جسدي من طاقم التدريب في يوفنتوس وموظفين آخرين في النادي، الذين اضطروا إلى تقييده. علاوة على ذلك، تم الاستشهاد بكومولي لاستخدامه لغة "مهينة للغاية"، وهي خطبة طويلة استمرت حتى خارج غرفة ملابس المسؤولين بعد فترة طويلة من انفصال الفريقين.