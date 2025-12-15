Stubborn Amorim to blame gfxGetty/GOAL
علي رفعت

ثمانية أهداف وتعادل محبط.. "مثير للشفقة ومخجل" جماهير اليونايتد غاضبة في ليلة باسم هيتشكوك!

مباراة جنونية في ليلة الأثنين!

لجأت جماهير مانشستر يونايتد إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن إحباطها الشديد بعد نجاة مهاجم بورنموث، أنطوان سيمينيو، من البطاقة الحمراء خلال مباراة الدوري الإنجليزي "الجنونية" يوم الاثنين، والتي انتهت بتعادل درامي 4-4، كأنها ليلة من ليالي المخرج الشهير ألفريد هيتشكوك.

وكان الجناح الغاني قد دخل في مشادة مع مدافع الشياطين الحمر ديوجو دالوت، حيث رصدته الكاميرات وهو يلف يده حول عنق اللاعب البرتغالي، ورغم ذلك، اكتفى الحكم بمنحه بطاقة صفراء فقط.

  • سيناريو لا يصدق: 90 دقيقة من "الجنون الكروي"

    قبل الخوض في الجدل التحكيمي، لا بد من الحديث عن الأحداث المثيرة التي شهدتها المباراة. بدأ يونايتد بقوة كاسحة وسجل هدفين مبكرين (د12 و19)، ورغم تقليص بورنموث للفارق، أنهى الشياطين الحمر الشوط الأول متقدمين 3-1.

     لكن الجنون بدأ في الشوط الثاني؛ حيث عاد بورنموث ليعادل النتيجة 3-3. وفي الدقيقة 81، ظن الجميع أن يونايتد حسم اللقاء بهدف رابع (4-3)، لكن بورنموث رفض الاستسلام وخطف تعادلاً قاتلاً في الوقت بدل الضائع (90+4) لتنتهي الملحمة 4-4.

  • سيمينيو محظوظ بالنجاة من العقاب

    وسط هذه الأحداث المتسارعة، وبينما كانت المباراة لا تزال متوازنة بنتيجة 1-1 وقريبة من نهاية الشوط الأول، خاطر سيمينيو بشدة بترك فريقه يكمل المباراة بعشرة لاعبين. 

    فبعد أن ساهم في إعادة بورنموث إلى أجواء اللقاء عقب هدف أماد ديالو الافتتاحي، اشتبك اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا مع الدولي البرتغالي، رافعًا يده نحو عنقه أثناء ذلك.

    أدى الحادث إلى هرولة العديد من اللاعبين من كلا الجانبين نحو موقع الاشتباك، وتدخل برونو فرنانديش الذي أنهى المباراة غاضبًا أيضًا لحماية زميله في الفريق.

  • جماهير اليونايتد تستشيط غضبًا

    لم يكن مفاجئًا أن يسارع جمهور اليونايتد عبر الإنترنت للتعليق على الحادثة، مطالبين بتفسير لعدم طرد سيمينيو، خاصة في ظل النتيجة النهائية المحبطة.

    قال أحد المشجعين (@UTDKara): "الدوري الإنجليزي يقف ضد مانشستر يونايتد، كيف لا تعتبر هذه بطاقة حمراء واضحة لسيمينيو؟ أداء تحكيمي مثير للشفقة ومخجل من رابطة الدوري".

    وأضاف آخر (@UTDFaithfuls) مرفقًا صورة للواقعة: "سيمينيو لم يحصل على بطاقة حمراء بسبب هذا؟؟؟"

    واستذكر (@FreddyQuinne) حادثة وقعت قبل بضع سنوات، طُرد فيها كاسيميرو بسبب تصرف مماثل، قائلاً: "تذكروا عندما حصل كاسيميرو على بطاقة حمراء بسبب نفس الفعل تمامًا الذي قام به سيمينيو للتو".

    ووافقه الرأي المستخدم (@DigitisedLipstk) معلقاً: "لا يُسمح لكاسيميرو بإمساك لاعب من ياقته، لكن سيمينيو يستطيع إمساك لاعب من عنقه... حسناً".

    وأخيراً، أعربت (@AnnemarieDray) عن ذهولها من اكتفاء لاعب بورنموث بالإنذار الأصفر، قائلة: "أنا آسفة، ونعم أنا منحازة، لكنني أحاول دائمًا أن أكون عادلة، وأنا مذهولة تمامًا من عدم طرد سيمينيو. لو كان كاسيميرو مكانه لتم إيقافه لنهاية الموسم بعد شيء كهذا".

    تذكر حادثة كاسيميرو

    أثار مشجعو مانشستر يونايتد بحق حادثة تورط فيها كاسيميرو في عام 2023. قام البرازيلي بحركة مماثلة تقريبًا بيده، حيث أمسك بحلق نجم كريستال بالاس ويل هيوز، وتلقى بطاقة حمراء بعد بضع ثوانٍ. كثيرًا ما يشكو مشاهدو الدوري الإنجليزي الممتاز من عدم اتساق الحكام في حوادث مثل هذه. في أسبوع ما، كانت تصرفات سيمينيو ستؤدي إلى بطاقة حمراء، ولكن في أسبوع آخر، تم التغاضي عنها.

  • خطأ مكلف؟

    مع استمرار سيمينيو في الملعب، دفع اليونايتد الثمن غالياً. فعلى الرغم من تقدمهم ثلاث مرات في تلك الليلة، ساهم بقاء سيمينيو وزملاءه في العودة بالنتيجة مراراً، ليخرج الشياطين الحمر بنقطة وحيدة بعد التعادل 4-4، مضيعين فرصة الصعود للمركز الخامس والتساوي في النقاط مع تشيلسي.

