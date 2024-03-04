ثلاثة عمالقة .. خيارات زيدان للعودة بعد غياب

زيدان بين المخاطرة بسمعته والنجاح "المستحيل" بعد قرار عودته للتدريب!

أخيرًا سيعود زين الدين زيدان، أسطورة منتخب فرنسا وريال مدريد للعمل التدريبي مجددًا بعد غيابه لفترة طويلة منذ رحيله عن الفريق الملكى.

وهناك العديد من الخيارات المتاحة أمام زيدان، للاختيار بينهم وتحدث النجم الفرنسي في العرض الأول لفيلم وثائقي لمسيرة مدرب إيطاليا مارسيلو ليبي، وقال: "أود بالتأكيد العودة إلى التدريب"، ويبدو أن العديد من الأندية الكبرى كانت تستمع.

وبعد تصريح زيدان، بدأت التقارير الصحفية والتلفزيونية فى ربط مدرب ريال مدريد السابق بأكبر الأندية الأوروبية، وهذه ليست المرة الأولى التي يُذكر فيها اسمه فمنذ رحيله بعد ولايته الثانية للفريق الملكى عام 2021، كان لدى زيدان فرص كثيرة ولكنه رفض الكثير منهم وكان حلمه فى وقتها قيادة منتخب فرنسا فقط.