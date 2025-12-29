Getty Images Sport
تير شتيجن يتمسك بفرصته في برشلونة.. وعرض من الدوري الإسباني قد يغير حساباته!
تير شتيجن ينتظم مع برشلونة
بعد بضعة أيام من الانفصال عن أجواء العمل رفقة عائلته، يعود مارك تير شتيجن اليوم إلى التدريبات مثل بقية تشكيلة برشلونة. يفعل ذلك في سياق يتسم بعدم اليقين الرياضي وبمستقبل يدرسه النادي منذ أشهر بعيداً عن "سبوتيفاي كامب نو"، رغم أن اللاعب نفسه لا يزال ثابتاً في رغبته بالاستمرار.
عودته للظهور في كأس ملك إسبانيا أمام جوادالاخارا لم تكن لفتة بسيطة، بل منحته الحجج. عاد تير شتيجن للمنافسة في الوقت الذي كان الكثيرون يسلمون فيه بأن الدور الأساسي سيكون لشتشيسني، وهذه التفصيلة تعزز فكرة أن الحارس لا يعتبر نفسه مستبعداً، حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو".
الحارس الألماني لديه عقد حتى عام 2028 -تم تجديده في أكتوبر 2023- وهو لا يفكر، على الأقل في البداية، في التخلي عما تم التوقيع عليه. من بين أسباب أخرى، لأنه في ذلك التجديد وافق على تأجيل جزء من راتبه لمساعدة النادي في تسجيل اللاعبين.
اهتمام من جيرونا
يتحرك نادي جيرونا بخطوات طموحة في "الميركاتو" الشتوي لتعويض الرحيل الوشيك لحارسه ليفاكوفيتش، حيث وضع اسم تير شتيجن على رأس أولوياته في صفقة تبدو "معقدة لكنها ليست مستحيلة". وتدرك إدارة النادي في "مونتيليفي" أن العائق الأكبر هو الراتب الضخم للحارس الألماني، مما يجعل خيار الإعارة هو الحل الوحيد القابل للتطبيق، بشرط أن يتحمل برشلونة الجزء الأكبر من الأعباء المالية أو يقدم اللاعب تضحيات مادية لتسهيل الانتقال، وفق صحيفة "موندو ديبورتيفو".
ويستند رهان جيرونا الرئيسي على حاجة تير شتيجن الملحة للعب بانتظام لضمان مقعده في كأس العالم المقبل، وهو ما لا يضمنه له هانز فليك حالياً في ظل تألق الحارس الشاب جوان جارسيا في الدوري ودوري الأبطال. كما يمثل قرب المسافة بين المدينتين عاملاً حاسماً لإغراء الحارس الذي يفضل البقاء بجوار عائلته في برشلونة بدلاً من الانتقال لدوري آخر.
ورغم أن تير شتيجن عاد للتدريبات متمسكاً بفرصته في الكأس والسوبر، إلا أن جيرونا ومدربه ميشيل مستعدان لمنحه القفاز الأساسي فوراً للمساعدة في معركة البقاء بالليجا.
جوان جارسيا الخيار الأول
يظهر المشهد الرياضي أن جوان جارسيا هو رهان النادي الكبير لحراسة المرمى، حيث يقدم مستويات جيدة جداً ولا يمكن المساس به في الدوري ودوري أبطال أوروبا. وقال فليك بالفعل إنه "رقم 1 بالنسبة له".
تير شتيجن يدرك ذلك، لكنه لا يستسلم. إنه يطمح لمواصلة الحصول على الدقائق في كأس ملك إسبانيا، ولا يتنازل أيضاً عن كأس السوبر الإسباني، التي ستقام في المملكة العربية السعودية وتمثل اللقب الأول في الموسم، حيث يتطلع كقائد أن يرفع الكأس.
ماذا بعد لتير شتيجن؟
أما بالنسبة لمستقبله، فإن الألماني يحافظ على تركيزه في برشلونة. تم ربط العديد من الفرق باسمه، لكن موقفه لا يزال هو الوفاء بالعقد، رغم أنه يظل منتبهاً لكيفية تطور إدارة مركز حراسة المرمى. لن يخرج إلى أي وجهة كانت، وبالأخص إذا لم يكن ذلك من أجل اللعب.
لكي يتولى دوراً ثانوياً، فإنه يفضل البقاء في برشلونة، حيث هو أحد القادة ويعتقد أنه لا يزال قادراً على المنافسة.
السياق الاقتصادي أيضاً لا يسهل التحركات. لا يستطيع برشلونة فسخ عقده دون تحمل تأثير قوي على "اللعب المالي النظيف"، والإعارة ستجبر النادي على دفع جزء كبير من راتبه. كما فقد مسار المملكة العربية السعودية جاذبيته بعد كبح الاستثمارات الكبرى.
