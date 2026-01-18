بدلاً من ذلك، يقترب تير شتيجن من الانتقال على سبيل الإعارة إلى جيرونا، جار برشلونة الكتالوني، الذي يحتل حالياً المركز التاسع في الدوري الإسباني ولكن بفارق 7 نقاط فقط عن أول مراكز الهبوط التي كان يحتلها في الأسابيع الأولى للموسم.

تشير التقارير في إسبانيا إلى أن اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً سيتنازل عن جزء كبير من راتبه الضخم من أجل إتمام الصفقة، مع موافقة برشلونة على دفع معظم راتبه حتى أثناء وجوده في نادٍ آخر.

يأمل تير شتيجن أن يكون حارس مرمى ألمانيا الأساسي في كأس العالم هذا الصيف بعد اعتزال مانويل نوير اللعب الدولي، وقد صرح المدير الفني يوليان ناجلسمان بالفعل أنه لن يستدعي اللاعبين إذا لم يكونوا أساسيين في أنديتهم. حتى بعد عودته من الإصابة الشهر الماضي، وجد تير شتيجن نفسه على مقاعد البدلاء في برشلونة، بما في ذلك في فوز الفريق 2-0 على راسينج سانتاندير في كأس الملك، حيث قام الحارس الأساسي جارسيا بعدة تصديات رائعة للحفاظ على تقدم فريقه.

على الرغم من أن هذا الانتقال إلى جيرونا ليس دائمًا، إلا أنه من المرجح أن يشير إلى نهاية مسيرة تير شتيجن مع برشلونة. لقد خاض 423 مباراة مع النادي وفاز بـ 19 لقبًا، بما في ذلك لقب دوري أبطال أوروبا الأخير في عام 2015.