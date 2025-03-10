Thibaut Courtois Real Madrid Atletico 2024-25Getty
زهيرة عادل

"منزلنا ينهار وهو يركب الطائرات خاصة واليخوت!" - والدة الطفل "غير الشرعي" لتيبو كورتوا تهاجمه بقوة

تيبو كورتواريال مدريدShowbizالدوري الإسباني – لا ليجاتشلسي

هاجمت والدة الطفل "غير الشرعي" لتيبو كورتوا من ريال مدريد لتمتعه بـ"الطائرات الخاصة واليخوت" بينما يتدهور منزل ابنه.

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