FBL-ESP-LIGA-GIRONA-REAL MADRIDAFP
علي سمير

كورتوا عن "إهانات سان ماميس" لفينيسيوس : أحب المناوشات ولكن انظروا لما حدث مع أراوخو!

يعتبر كيليان مبابي هو المهاجم الأفضل في العالم

أبدى تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، اعتراضه على الإهانات التي تعرض لها فينيسيوس جونيور لاعب الفريق، خلال المباراة التي لعبها أمس أمام أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني.

ريال نجح في تحقيق الانتصار على الفريق الخصم بثلاثية نظيفة، حيث سجل كيليان مبابي هدفين بالإضافة إلى هدف آخر من زميله ومواطنه الفرنسي إدواردو كامافينجا.

تألق مبابي كان العلامة الأبرز للميرينجي خلال المباراة التي أقيمت أمس، الأربعاء، حيث واصل اللاعب تسجيله للأهداف في مباراة تلو الأخرى، كما يعتبر النقطة المضيئة الأوضح في تجربة المدرب الإسباني تشابي ألونسو.

ولكن بجانب هذا المستوى من مبابي، كانت هناك ظاهرة سلبية في ملعب سان ماميس، بتعرض فينيسيوس لهتافات مسيئة، وهو الأمر الذي تحدث عنه كورتوا..

  • Xabi Alonso Vinicius Junior Real Madrid 2025-26Getty

    كيف بدأت الإساءات؟

    كما حدث في مباريات سابقة خارج ملعب سانتياجو برنابيو، دخل فينيسيوس في سجال مع جماهير الفريق المضيف، والليلة كانت أكثر اللحظات سخونة جاءت بعد خطأ ارتكبه اللاعب حين فقد السيطرة على الكرة وأخرجها بشكل غير متوقع لتتحول إلى ركنية لصالح أتلتيك.

    البرازيلي أبدى اعتراضه على القرار أمام الحكم المساعد، لتنهال عليه صافرات الاستهجان من مدرجات جماهير أتلتيك بيلباو، ورد فينيسيوس بابتسامة وهو يرفع أصابعه الثلاثة، في إشارة إلى ثلاثية كيليان مبابي وإدواردو كامافينجا، ليزيد من حدة التوتر داخل "سان ماميس".

    هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها اللاعب إشارات مشابهة للرد على الجماهير، إذ سبق أن أشار بأصبعين لجماهير جيرونا ثم وجههما إلى الأسفل في موقف مشابه في إشارة إلى موقف الفريق المعقد حيث أصبح مهددًا بالهبوط إلى "دوري الدرجة الثانية".

    الجدل لم يتوقف عند تلك اللحظة، إذ واصل الجمهور إطلاق صافراته عند استبدال فينيسيوس في الدقيقة الثامنة والسبعين، بينما خرج اللاعب ببطء من أرضية الملعب، وصافح زملاءه الذين التقاهم في طريقه، ثم منح براهيم دياز، بديله، تحية سريعة قبل أن يتوجه نحو المدرب تشابي ألونسو ليعانقه، في مشهد أنهى به ليلة مليئة بالشد والجذب بينه وبين جماهير الخصم.

    • إعلان
  • Girona FC v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    ماذا قال الحارس البلجيكي؟

    كورتوا قال في تصريحات عبر ماركوس بينيتو من برنامج "إل شيرينجيتو":"الأمر يبدو صعبًا للغاية، اتسم بالهدوء الشديد أمام كل هذه الإساءات ولكن لكل شيء حدود لا يجب تخطيها".

    وأضاف:"نحن بشر في النهاية، انظروا لما حدث لرونالد أراوخو وكمية الشتائم التي تلقاها أمام تشيلسي بسبب طرده، وبعدها يخرج البعض للحديث عن الصحة النفسية للاعبين".

    وتابع حديثه:"لسنا آلات، نحن بشر، سواء راؤول أسينسيو أو فينيسيوس، أحب المناوشات في المباريات، ولكن لا يجب أن يصل الأمر إلى الإهانة".

  • كورتوا يتغنى بمستوى مبابي

    صاحب الـ26 سنة يعيش انطلاقة خيالية لموسم 2025/2026، وما فعله أمام بيلباو ليس سوى امتدادًا للمستويات المبهرة التي يقدمها منذ وصول المدرب تشابي ألونسو إلى سانتياجو برنابيو.

    مبابي شارك في 20 مباراة مع ريال بكل البطولات هذا الموسم حتى الآن، نجح خلالها في تسجيل 25 هدفًا وصنع 4، بمجموع 16 هدفًا في 15 مناسبة فقط في الليجا.

    وعن هذا المستوى قال كورتوا:"كيليان لا يمكن إيقافه، لقد أدهشني وتركني في حالة ذهول بإحدى لحظات هذه المباراة، أشعر بالحظ لأنني ألعب معه ولم أواجهه سوى خلال لعبه مع فرنسا، إنه من عالم آخر".

    وأوضح:"في الوقت الحالي هو المهاجم الأفضل في العالم، اللاعب الوحيد الذي يقترب من مكانته هو إرلينج هالاند".

  • Athletic Club v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    ما التالي لريال مدريد؟

    هذا الانتصار على أتلتيك بيلباو يضع كتيبة تشابي ألونسو أمام مسؤولية كبيرة خلال "شهر الحسم"، حيث يواجه الفريق جدول مباريات لا يرحم، يبدأ بمواجهة قوية مع سيلتا فيجو في العودة إلى سانتياجو برنابيو، الأحد المقبل، وذلك بعد غياب استمر طوال المواجهات الستة الأخيرة.

    وسيكون الملكي بعدها على موعد مع صدام ناري في دوري أبطال أوروبا أمام ضيفه مانشستر سيتي، يوم الأربعاء المقبل، في مواجهة أصبحت معتادة في السنوات العشر الأخيرة بالبطولة القارية.

    ومن ثم يخوض ريال مدريد مواجهات مثيرة أمام ألافيس وإشبيلية العنيد، وصولاً إلى مطلع عام 2026 الذي يحمل في طياته "أم المعارك" ضد الجار أتلتيكو مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني، وهي المواجهات التي سترسم ملامح موسم "الميرينجي" بشكل نهائي.