تياجو بيتارك .. مَن جاء ليجفف دموع ريال مدريد رغم أنف فكر بيريز لكن معاناة لامين يامال قد تتكرر معه!

لأن سبع دقائق سابقًا أمام بنفيكا في ملحق دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، كانت كافية للاستشار خيرًا به، قال القدر كلمته ليصعد مؤشره فجأة إلى 55 دقيقة كاملة .. هذا ما حدث مع موهبة ريال مدريد الشاب تياجو بيتارك في غضون أسبوعين فقط.

صاحب الـ18 عامًا وجه نفسه أساسيًا لأول مرة في تشكيل ريال مدريد أمام خيتافي يوم الإثنين، ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإسباني 2025-2026، إلى إثر معاناة إدوارد كامافينجا من آلام في الأسنان.

ورغم أنه كان أحد أفضل لاعبي الميرينجي في شوط مواجهة خيتافي الأول إلا أن مدربه ألفارو أربيلوا فاجأه باستبداله في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الثاني.

لكنها خطوة مفهومة إلى حد ما، في ظل البحث عن إضافة هجومية، لتعويض التأخر بهدف وحيد، لذا استبدله بالجناح البرازيلي رودريجو، وإن كانت لم تؤتِ بثمارها، وخسرت كتيبة أربيلوا المباراة 0-1.