توني كروس لم يكذب: برشلونة "غير مؤهل بعد" للقب الأوروبي.. و"فيروس غامض" حوّل فرينكي دي يونج إلى وحش حقيقي

"لا بديل عن الفوز"!.. هكذا ذهب العملاق الكتالوني برشلونة إلى تشيكيا؛ لمواجهة نادي سلافيا براج، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

نعم.. برشلونة كان يحتاج للفوز على سلافيا براج؛ من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهُل المباشر إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، دون الاضطرار لخوض الملحق.

وهذا ما حدث في النهاية؛ حيث فاز برشلونة (4-2) على نظيره التشيكي، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري بالمسابقة الأوروبية العريقة.

رباعية برشلونة في شباك سلافيا براج؛ جاءت عن طريق كل من فيرمين لوبيز "ثنائية" في الدقيقتين 34 و42، وداني أولمو في الدقيقة 63، وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 71.

أما سلافيا براج فقد سجل ثنائيته؛ بواسطه نجمه فاسيل كوسيج في الدقيقة العاشرة، وليفاندوفسكي بـ"الخطأ في مرماه" في الدقيقة 44.

وبهذه النتيجة.. ارتقى برشلونة إلى "المركز التاسع" في جدول ترتيب مرحلة الدوري، برصيد 13 نقطة من 7 مباريات؛ بينما تجمد سلافيا براج عند النقطة الثالثة، في "المركز الرابع والثلاثين".

ورغم أن برشلونة لم يقدّم مستوى فني مثالي؛ إلا أنه حقق الأهم وهي الـ3 نقاط، وسط أجواء شديدة البرودة في تشيكيا مع بعض الغيابات مثل "الموقوف" لامين يامال.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز برشلونة على سلافيا براج، في ليلة الأربعاء الأوروبية..