Goal.com
مباشر
Thomas Frank Tottenham GFXGetty/GOAL

توماس فرانك - انتهى الأمر! توتنهام يواجه الهبوط على الرغم من إقالة المدرب، مع الحاجة إلى مزيد من التغييرات في جميع أنحاء النادي.

توتنهام هوتسبير يحتل المركز السادس عشر في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز. ولا يفصله سوى خمس نقاط عن منطقة الهبوط. لم يحقق أي فوز في تسع مباريات محلية في عام 2026. مباراته التالية ستكون ضد جاره في شمال لندن، أرسنال، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي لم يهزمه توتنهام سوى مرة واحدة في آخر 10 مواجهات بينهما. ومع ذلك، حتى صباح الأربعاء، لم يكن هناك ما يدعو للقلق في النادي من أن هذا الموسم قد ينتهي بكارثة.

للسنة الثانية على التوالي، يواجه توتنهام خطر إنهاء الموسم في النصف السفلي من الجدول. لقد نجا الفريق من الهبوط في موسم 2024-25 لأن الفرق الثلاثة التي هبطت لم تكن على مستوى يتيح لها حتى المنافسة على البقاء، لكن الدوري الإنجليزي الممتاز أصبح الآن مختلفًا تمامًا.

حدثت الكثير من الأخطاء في توتنهام لتسمح بحدوث ذلك. لقد مر سبع سنوات على وصولهم إلى أول نهائي لهم في دوري أبطال أوروبا وأكثر من ستة أشهر على فوزهم بدوري أوروبا، لكن النادي فقد استقراره ودخل في حالة من الفوضى.

هناك العديد من الإصلاحات والتغييرات المطلوبة في شمال لندن، لكن الخطوة الأولى تم اتخاذها على الأقل بإقالة المدير الفني توماس فرانك.

  • FBL-ENG-PR-BRENTFORD-MAN UTDAFP

    أسوأ مدير في تاريخ "الستة الكبار"

    سنبدأ بالحقائق والأرقام الصارمة. منذ عام 2010، لم يسجل أي مدرب لفريق من "الستة الكبار" - أرسنال، تشيلسي، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد أو توتنهام - تولى المسؤولية لمدة 10 مباريات أو أكثر نسبة فوز أو مجموع نقاط في المباراة الواحدة أسوأ من فرانك.

    بمعدل 1.12 نقطة في المباراة - 29 نقطة من 26 مباراة، وهو ما يعادل 42 نقطة في موسم من 38 مباراة - فإن متوسط فرانك أسوأ من متوسط روبن أموريم في مانشستر يونايتد (1.23)، وروي هودجسون في ليفربول (1.25)، وجراهام بوتر في تشيلسي (1.27). حتى نونو إسبيريتو سانتو في 10 مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز مع توتنهام حقق متوسطًا جيدًا نسبيًا بلغ 1.5.

    عندما تم تعيين فرانك، ادعى الرئيس التنفيذي فيناي فينكاتيشام والرئيس آنذاك دانيال ليفي أن الدنماركي حصل على درجة عالية عند مقارنته بالمرشحين الآخرين لخلافة أنجي بوستيكوجلو. قال فينكاتيشام: "لقد أجرينا عملية شاملة للغاية بسرعة. حددنا 10 خصائص نعتقد أنها مهمة ليكون المدرب ناجحًا في توتنهام هوتسبير. قمنا بتحليل أكثر من 30 مرشحًا بالتفصيل من خلال طاقمنا الفني بقيادة يوهان [لانج، المدير الرياضي].

    "كان لدينا قائمة مختصرة، وقضينا الكثير من الوقت في دراستها، وكان توماس المرشح الأول بلا منازع. أنا في غاية السعادة لانضمامه إلى النادي. أتفق مع كل ما قاله دانيال عن خصائصه. شخصياً، أحد الأشياء التي تثير حماسي هو أنه مطور متميز للاعبين الشباب. أنا متشوق حقاً لرؤية ما يمكنه فعله مع الفريق الذي لدينا هنا".

    من المؤكد أن تعيين فرانك القادم من برينتفورد كان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه تعيين معقول، وإن كان غير مثير، في ذلك الوقت. لكنه أصبح قديمًا للغاية، وحتى خسارة الثلاثاء على أرضه أمام نيوكاسل، بدا أن النادي كان يتشبث بمشاعر الصيف الماضي عندما لم تعد ذات صلة.

    • إعلان
  • Tottenham Hotspur v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    لا يوجد اتصال

    كان فرانك في برينتفورد يتمتع بسمعة تبدو الآن متناقضة ومتضاربة. كان يحظى بشعبية كبيرة بين مشجعي فريق Bees وسعى إلى إقامة علاقة شخصية معهم ومع لاعبيه، لكنه كان معروفًا على نطاق أوسع بكيفية استخدامه والنادي للبيانات في اتخاذ قراراتهم. بشكل عام، كان فرانك يدعو إلى سياسة عدم المبالغة في التفاؤل أو التشاؤم، والتي كان يطبقها على أفضل وجه من خلال إيمانه بأن عليه هو وفريقه ألا يشعروا بعاطفة نتيجة معينة لأكثر من 24 ساعة.

    على مدى السنوات الأخيرة، نظرت الفرق الستة الكبرى الأخرى إلى فرانك بدهشة، حتى أن تشيلسي ومانشستر يونايتد أجريا مقابلات معه. عاجلاً أم آجلاً، كنا سنكتشف كيف سيتأقلم فرانك مع نادٍ أكثر شهرة. في الواقع، انهار في أول اختبار له - مؤتمر صحفي افتتاحي مع قاعة صحفية مكتظة في يوليو الماضي.

    قال فرانك، محاولًا تخفيف التوقعات: "كما قلت للموظفين في أول يوم لي هنا، أعدكم بشيء واحد، شيء واحد مؤكد بنسبة 100٪ - سنخسر مباريات كرة القدم". "لم أرَ فريقًا لا يخسر أي مباراة كرة قدم. هناك أرسنال، الذي لا يمكننا ذكره... لذلك ارتكبت أول خطأ مبتدئ هناك! ثم هناك بريستون [في 1889]، وهذان هما الفريقان الوحيدان".

    لم يكن كافيًا أن فرانك جاء بمشاعر معاكسة لمشاعر الحالمين الذين سبقوه مثل بوستيكوجلو وماوريسيو بوكيتينو، بل إنه ارتكب أيضًا "خطأ مبتدئ" كما اعترف بنفسه عندما أشاد بمنافسه أرسنال. أصبح ذلك موضوعًا شائعًا على مدار الموسم وحتى أنه تغلغل في قاعدة جماهير الغانرز، الذين يهتفون الآن بأن فرانك هو "عضو فضي"، وهو أحد المستويات المختلفة للعضوية الرسمية في أرسنال. لطالما كان فرانك معجبًا بميكيل أرتيتا، الذي خدع العديد من الأندية الكبرى بشكل ساخر بجعلها تعتقد أن جميع المدربين يستحقون موسمًا أو موسمين لبدء "عملية" بناء الفريق. لا داعي حتى للخوض في تفاصيل "فضيحة الكأس".

    كان فرانك يحظى بتأييد الجميع في برينتفورد، وكان التغطية الإعلامية الإيجابية المستمرة للنادي تعني أنه لم يكن من الممكن أن يتعثر كما تعثر عندما كان مدربًا لتوتنهام. سواء كان ذلك بقوله "من هو إيبيريشي إيزي؟" فيما يتعلق بمحاولتهم الفاشلة لضمه في الصيف قبل أن يسجل ثلاثية ضدهم مع أرسنال، أو محاولته إظهار عدم قدرتهم على التعاقد مع أنطوان سيمينيو المتجه إلى مانشستر سيتي على أنه علامة على الطموح، أو حيلته الأخيرة بالقول إن توتنهام سيفوز بمزيد من المباريات إذا لعب كما يلعب عندما يكون متأخراً 2-0، كان فرانك كابوساً في مجال العلاقات العامة.

    ازدادت استياء مشجعي توتنهام من فرانك بسرعة منذ نوفمبر، عندما هُزموا بسهولة من أرسنال ومنافسهم اللندني تشيلسي. كان يُصفق له بانتظام في المباريات الخارجية بينما كان اللاعبون يتلقون التصفيق بدلاً منه. عندما قال فرانك إن أولئك الذين سخروا من الحارس غولييلمو فيكاريو بعد خطأه الفادح في هزيمة أخرى أمام فولهام ليسوا "مشجعين حقيقيين لتوتنهام"، كان من الصعب تخيل عودته. يكفي أن مشجعي توتنهام يدفعون أسعارًا من بين الأغلى في عالم كرة القدم لمشاهدة فريقهم في المقام الأول.

    أثناء وبعد الهزيمة الشهر الماضي على أرضهم أمام وست هام المتعثر، هتف مشجعو توتنهام "ستطرد في الصباح" للمدرب الدنماركي، وهي مشهد تكرر بعد هزيمة نيوكاسل التي قضت على فرانك في النهاية. لم يكن أي مدرب لتوتنهام غير محبوب مثله؛ حتى أسطورة أرسنال جورج جراهام فاز على الأقل بكأس الرابطة.

  • FBL-ENG-PR-BURNLEY-TOTTENHAMAFP

    لا أسلوب ولا مضمون

    كانت الأسئلة التكتيكية الرئيسية حول مدى ملاءمة فرانك لتوتنهام تتعلق بأسلوب لعبه المفضل. الآن، عندما كان برينتفورد في دوري الدرجة الأولى، كان الفريق يلعب بالفعل بأسلوب هجومي وأنيق، ولكن ذلك كان قبل أكثر من خمس سنوات، ولم يكن من المؤكد أن تلك التكتيكات ستنجح في مستوى أعلى، وهو ما قد يكون أحد الأسباب التي دفعت فرانك إلى اتباع نهج أكثر تحفظًا عند الصعود في عام 2021.

    كان فريقه برينتفورد دائمًا في أفضل حالاته عندما يلعب في مرحلة الانتقال والهجوم المرتد، ولهذا السبب نجح في كثير من الأحيان في هزيمة نخبة الدوري الإنجليزي الممتاز. لكن توتنهام لم يبدو أبدًا كتهديد هجومي ثابت تحت قيادة فرانك، بغض النظر عن الخصم أو خطة اللعب.

    الشيء الوحيد الذي يمكن أن ينقذ فرانك في هذا الصدد هو أن برينتفورد كان فريقًا ممتازًا في التعاقد مع اللاعبين، حيث كان يعمل في بيئة سمحت للاعبين بالتطور والازدهار. في المقابل، يتعرض توتنهام لضغط شديد، وقد فشل تمامًا في محاولته إعادة بناء هجومه بدون هاري كين وسون هيونغ-مين. جزء من المشكلة يكمن في التدريب، وجزء آخر في اللاعبين. كما أن الإصابات طويلة الأمد التي تعرض لها ديجان كولوسيفسكي وجيمس ماديسون قد حرمت فرانك، في الحقيقة، من أفضل صانعي الألعاب والمبدعين في الفريق طوال الموسم.

    لكن المشاكل تتجاوز الخط الأمامي على أي حال. لا يزال من السهل التغلب على توتنهام على الرغم من التخلص من خط بوستيكوغلو العالي. لا يمكنهم السيطرة على المباريات لأن جميع لاعبي خط الوسط، الذين بدأوا الموسم في حالة جيدة على أي حال، هم من النوع الذي يلعب في جميع أنحاء الملعب. لا يبدو أن اللاعبين يرغبون في المخاطرة كما كانوا يفعلون قبل 12 شهرًا. في حين كان لدى برينتفورد تكتيكات واضحة للهجوم من المساحات الواسعة إلى الداخل كلما تقدموا في الملعب، يبدو لاعبو توتنهام عادةً مرتبكين في أي لحظة.

  • Brighton & Hove Albion v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    مشكلة روميرو

    تصدر كريستيان روميرو عناوين الصحف الأسبوع الماضي بسبب انتقاده اللاذع لإدارة توتنهام بسبب فترة الانتقالات الهادئة نسبياً في يناير. بعد خروجه في الشوط الأول من مباراة التعادل 2-2 مع مانشستر سيتي بسبب المرض، كتب الأرجنتيني على إنستغرام: "بذل جميع زملائي في الفريق جهداً كبيراً أمس، كانوا رائعين.

    "أردت أن أكون متاحًا لمساعدتهم على الرغم من أنني لم أكن على ما يرام، خاصة وأننا لم يكن لدينا سوى 11 لاعبًا متاحًا - أمر لا يصدق ولكنه حقيقي ومخزٍ. سنستمر في الظهور وتحمل المسؤولية لتغيير هذا الوضع، والعمل الجاد والبقاء معًا. كل ما تبقى هو شكركم جميعًا على وجودكم ودعمكم المستمر لنا، أيها المشجعون، @spursofficial".

    هذه هي المرة الثانية في غضون أسابيع قليلة التي يبدو فيها أن روميرو يستهدف مجلس إدارة توتنهام. بعد هزيمتهم 3-2 في بورنموث، قال روميرو على وسائل التواصل الاجتماعي: "في أوقات مثل هذه، يجب أن يتحدث الآخرون، لكنهم لا يفعلون ذلك - كما هو الحال منذ عدة سنوات. إنهم يظهرون فقط عندما تسير الأمور على ما يرام، ليقولوا بعض الأكاذيب." تم تعديل المنشور لاحقًا لحذف جزء "يقولون بعض الأكاذيب".

    دافع فرانك باستمرار عن روميرو علنًا بشأن هذه التجاوزات، وكان من المحتم أن يصل رفضه إدانة سوء سلوك قائده علنًا إلى ذروته. يرى البعض أن البطاقة الحمراء التي حصل عليها الأرجنتيني في خسارة السبت 2-0 أمام مانشستر يونايتد كانت قاسية، ولا تتوافق مع طريقة التحكيم في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وبناءً على سمعة المدافع، لكنها كانت مخالفة تستحق الطرد على أي حال. وبالتالي، خاض توتنهام مباراة نيوكاسل بدون قائده، وسيخوض المباريات الثلاث المقبلة بدونه أيضًا.

    سارع المشجعون إلى الوقوف إلى جانب روميرو في انتقاداته للمدير الفني. ففي النهاية، يعاني توتنهام من مشكلة كبيرة في المساءلة، ومن المنعش أن نرى شخصًا في موقع سلطة ما يعبر عن رأيه بهذه الطريقة. ومع ذلك، فإن الأداء الضعيف لروميرو على مدار الموسم قد حجبه الستة أهداف التي سجلها، وقد خذل الفريق مرة أخرى باندفاعه المتهور. لم تكن مزايا جودته واضحة خلال الموسمين الماضيين في الدوري المحلي.

    إنه ليس قائدًا جيدًا، وإذا تلقى النادي عرضًا مناسبًا له في الصيف المقبل، فيجب أن يفكر في بيعه. روميرو ببساطة لا يستحق العناء على الرغم من موهبته، ويمكنه حتى أن يرحل كشهيد مع ضربة أخيرة لأولئك في الإدارة العليا على أي حال.

  • Bournemouth v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    القضايا على مستوى مجلس الإدارة

    قضى فينكاتيشام 14 عامًا في أرسنال، ألد أعداء توتنهام، وعندما تم الإعلان عن تعيينه كرئيس تنفيذي جديد لسبيرز في أبريل 2025، كان هناك صدمة كبيرة بشأن هذا التعيين في مجلس إدارة نادي كرة القدم. لم يمضِ عام واحد حتى قرر العديد من مشجعي توتنهام أن فينكاتيشام قد فشل وأنه ما كان يجب تعيينه في المقام الأول بسبب تاريخه في ملعب الإمارات.

    أصبح ليفي سيئ السمعة هدفًا للانتقادات خلال الفترة الأخيرة من فترة عمله التي استمرت 24 عامًا كرئيس لتوتنهام. كان يشرف على كل شيء، وربما حتى يتدخل في أقسام لا يحق له التدخل فيها، لكنه قبل وتحمل كل المسؤولية والانتقادات التي جاءت مع ذلك. كانت عبارة "دانيال ليفي، اخرج من نادينا" هتافًا متكررًا من عام 2023 حتى رحيله النهائي في سبتمبر 2025، ولن يمر وقت طويل حتى يواجه فينكاتيشام رد فعل مماثل.

    في غضون ذلك، نادرًا ما نال المدير الرياضي لانج، الذي عُيّن في نوفمبر 2023، إعجاب الجماهير بسبب سجله المتواضع في سوق الانتقالات. فيما يلي القائمة الكاملة للاعبين الكبار الذين تم التعاقد معهم تحت إشرافه: تيمو فيرنر، رادو دراغوسين، لوكاس بيرغفال، أرشي جراي، دومينيك سولانكي، ويلسون أودوبيرت، يانغ مين-هيوك، أنتونين كينسكي، كيفن دانسو، ماتيس تيل، كوتا تاكاي، محمد كودوس، جواو بالينها، ماسون ميليا، تشافي سيمونز، راندال كولو موان، كونور غالاغر وسوزا.

    كانت مهمة لانج هي محاولة ضمان أن يكون توتنهام وجهة رئيسية للمواهب الشابة، لكنه غالبًا ما أهمل احتياجات الفريق الأول. كما تعرض لانتقادات مؤخرًا لادعائه أنه لا يريد إجراء تعاقدات مفاجئة في يناير، على الرغم من أن نصف فريق فرانك كان مصابًا بإصابات متوسطة إلى طويلة الأمد وكانت النتائج في انخفاض مستمر.

    وقال لانج لقنوات النادي بعد إغلاق سوق الانتقالات: "من المهم أن يظل النادي منضبطًا وأن يبذل قصارى جهده للتعاقد فقط مع اللاعبين الذين سيساعدون الفريق الآن أو في المستقبل". "من المهم ألا تجبر نفسك على إجراء صفقات تحت الضغط، لأن ذلك لا ينتهي عادةً بشكل جيد لأي شخص".

    حسنًا، الآن يشدد المشجعون على أن الموسم لن ينتهي بشكل جيد لأنه قد يؤدي إلى الهبوط نتيجة لعدم إجراء صفقات شراء.

    استغل فرانك ما تبين أنه مؤتمره الصحفي الأخير قبل المباراة يوم الثلاثاء ليقول إن اللوم في توتنهام يجب أن يقسم بالتساوي، بدلاً من إلقائه على شخص واحد عندما اقترح أن لانج يجب أن يخضع للتدقيق.

    "أعتقد أنه، كما هو الحال معي، لا يمكن أن يقع اللوم على شخص واحد فقط. أفهم أن المدرب هو الذي يتحمل معظم اللوم عندما لا تسير الأمور على ما يرام، وربما يحصل على القليل من الثناء إذا سارت الأمور على ما يرام. هذا جزء من الوظيفة، لذا كنت أعرف ذلك"، قال فرانك.

    "في رأيي، وبناءً على ما رأيته بالفعل، لا يمكنني التحدث عما حدث من قبل، بالطبع لقد ورثت فريقًا وبعض اللاعبين. لكن من وجهة نظري والطريقة التي نعمل بها الآن، نحن نقوم بالأمور معًا. لذلك، في فترة الانتقالات في سبتمبر [الصيف]، كان فابيو [باراتيكي] مستشارًا، ويوهان، وفيناي، ودانيال، وأنا. والآن، في فترة الانتقالات هذه، كانت عائلة لويس، وفيناي، ويوهان، وفابيو، وأنا. كانت هذه هي الطريقة طوال الوقت، لذا نحن من نقوم بذلك".

    التمسك بفرانك، وهذا الشعور يعمل في الاتجاه المعاكس أيضًا، كان من المفترض أن يظهر على أنه وجود نوع من التوافق في النادي، وأن هذا الموسم هو موسم انتقالي، لذا من المتوقع أن تكون النتائج سيئة. في الواقع، هذا ليس ذكيًا كما يظهره النادي.

    سأل جيمي كاراغر ذات مرة عن معنى "الحرية" في ملعب كرة القدم. "هل هي القيام بحركة غبية وفقدان الكرة؟" تساءل. وبنفس المعنى، ما هو "موسم انتقالي"؟ هل هو خسارة الغالبية العظمى من المباريات بهدوء والإصرار على أن الأمور على ما يرام لأنه لا يمكن أن تصبح أسوأ من هذا؟

  • Tottenham Hotspur v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    "الكلمة التي تبدأ بحرف R"

    توتنهام ليس كبيرًا لدرجة أنه لا يمكن أن يهبط. لا ينبغي أن يخدعوا أنفسهم بخلاف ذلك. جدول مبارياتهم سيصبح أكثر صعوبة مرة أخرى عندما يستأنفون مباريات دوري أبطال أوروبا، بعد أن احتلوا المركز الرابع في مرحلة الدوري وحصلوا على ميزة اللعب على أرضهم في دور الـ16 على الأقل.

    في وقت كتابة هذا التقرير، يبلغ رصيد توتنهام 29 نقطة. إذا فاز نوتنغهام فورست على ولفرهامبتون، الفريق المتذيل في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأربعاء، فسوف يتساوى في النقاط مع توتنهام، بينما يتأخر وست هام، صاحب المركز الثامن عشر، بخمس نقاط عن منافسه اللندني. ليس من المستبعد في هذه المرحلة أن يهبط توتنهام إلى دوري الدرجة الثانية، وحقيقة وصوله إلى هذه المرحلة هي إدانة قاسية لجميع من كان لهم نفوذ على أحد أغنى الأندية في العالم.

  • United States Coach Mauricio Pochettino Press Conference After 2026 World Cup DrawGetty Images Sport

    ظل بوكيتينو

    ومن العقبات الأخرى التي واجهت العمل هذا الأسبوع ظهور بوكيتينو في بودكاست "High Performance" الذي يقدمه جيك همفري. لم يكن من غير المعتاد أن يطرح الأرجنتيني فكرة العودة إلى شمال لندن، ولكن بالنظر إلى الوضع الحالي للنادي، بدا أن الوقت مناسب أكثر من أي وقت مضى لإغراء توتنهام.

    عندما سأله همفري عن النادي الأكثر أهمية بالنسبة له ومساعده منذ فترة طويلة خيسوس بيريز، أجاب بوكيتينو: "الأمر بسيط للغاية: توتنهام. لا يزال الناس في الشوارع، مشجعو توتنهام، يظهرون حبهم وتقديرهم، وأعتقد أن هذا هو ما يجعله ناديًا مميزًا للغاية".

    وأضاف: "الفوز بدوري أوروبا، الذي فاز به الفريق، أمر جيد، لكنه ليس كافياً. لا يكفي التنافس على كأس كاراباو، أو كأس الاتحاد الإنجليزي، أو دوري أوروبا، أو دوري المؤتمرات. إنه نادٍ يجب أن يكون، أو يحتاج أن يكون، لأن ما يتوقعه المشجعون هو أن يكون في دوري أبطال أوروبا، وأن ينافس على دوري أبطال أوروبا، وأن يحاول أن يؤمن بإمكانية الفوز بدوري أبطال أوروبا، وأن ينافس أيضًا على الدوري الإنجليزي الممتاز، وأن يؤمن بإمكانية الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز".

    سيرحب جزء كبير من مشجعي توتنهام بعودة بوكيتينو، حتى أولئك الذين كانوا يرفضون العودة إلى الحب القديم أصبحوا الآن متحمسين للفكرة بالنظر إلى الوضع الحالي. تفهم GOAL أن الأرجنتيني يريد العودة، ولكن فقط بعد انتهاء مشاركته في كأس العالم كمدرب للمنتخب الأمريكي.

    عندما استولى ليفي و ENIC على السيطرة على توتنهام في عام 2001، قاموا بتغيير إداري كان موضع ترحيب من قبل المشجعين، حيث استبدلوا أسطورة أرسنال جراهام بأحد أعظم لاعبي توتنهام على الإطلاق، جلين هودل. إذا أراد النظام الجديد على الأقل إعادة الانسجام إلى النادي، فإن بوكيتينو، الذي لم ينته بعد من اللعب على أعلى مستوى، سيجلب تحسنًا فوريًا. السؤال الرئيسي في هذا الصدد هو ما إذا كان سيقبل المنصب إذا كان النادي في دوري الدرجة الثانية.

    لم يكن فرانك المشكلة الوحيدة في توتنهام. ربما لم يكن حتى أكبر مشاكلهم. لكنه كان الشخص الذي يمكن استبداله بسهولة بحثًا عن حل. هذه ليست مسألة التسكع في منتصف الجدول، بل مسألة حياة أو موت عندما يتعلق الأمر ببقاء توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز. وليس من المبالغة القول بذلك.

    ترجمة آلية بواسطة GOAL-e

الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير crest
توتنهام هوتسبير
توتنهام
آرسنال crest
آرسنال
آرسنال
0