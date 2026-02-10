توماس فرانك - انتهى الأمر! توتنهام يواجه الهبوط تحت قيادة المدرب الدنماركي ويجب عليه إجراء تغييرات جذرية في جميع أنحاء النادي قبل فوات الأوان.

كان فرانك في برينتفورد يتمتع بسمعة تبدو الآن متناقضة ومتضاربة. كان يحظى بشعبية كبيرة بين مشجعي فريق Bees وسعى إلى إقامة علاقة شخصية معهم ومع لاعبيه، لكنه كان معروفًا على نطاق أوسع بكيفية استخدامه والنادي للبيانات في اتخاذ قراراتهم. بشكل عام، كان فرانك يدعو إلى سياسة عدم المبالغة في التفاؤل أو التشاؤم، والتي كان يطبقها على أفضل وجه من خلال إيمانه بأن عليه هو وفريقه ألا يشعروا بعاطفة نتيجة معينة لأكثر من 24 ساعة.
على مدى السنوات الأخيرة، نظرت الفرق الستة الكبرى الأخرى إلى فرانك بدهشة، حتى أن تشيلسي ومانشستر يونايتد أجريا مقابلات معه. عاجلاً أم آجلاً، كنا سنكتشف كيف سيتأقلم فرانك مع نادٍ أكثر شهرة. في الواقع، انهار في أول اختبار له - مؤتمر صحفي افتتاحي مع قاعة صحفية مكتظة في يوليو الماضي.
قال فرانك، محاولًا تخفيف التوقعات: "كما قلت للموظفين في أول يوم لي هنا، أعدكم بشيء واحد، شيء واحد مؤكد بنسبة 100٪ - سنخسر مباريات كرة القدم". "لم أرَ فريقًا لا يخسر أي مباراة كرة قدم. هناك أرسنال، الذي لا يمكننا ذكره... لذلك ارتكبت أول خطأ مبتدئ هناك! ثم هناك بريستون [في 1889]، وهذان هما الفريقان الوحيدان".
لم يكن كافياً أن فرانك جاء بمشاعر معاكسة لمشاعر الحالمين الذين سبقوه مثل بوستيكوغلو وماوريسيو بوكيتينو، بل إنه ارتكب أيضاً "خطأ مبتدئ" اعترف به بنفسه عندما أشاد بمنافسه أرسنال. أصبح هذا موضوعًا شائعًا على مدار الموسم وحتى أنه تغلغل في قاعدة جماهير الغانرز، الذين يهتفون الآن بأن فرانك هو "عضو فضي"، وهو أحد المستويات المختلفة للعضوية الرسمية في أرسنال. لطالما كان معجبًا بميكيل أرتيتا، الذي خدع بشكل ساخر العديد من الأندية الكبرى بجعلها تعتقد أن جميع المدربين يستحقون موسمًا أو موسمين لبدء "عملية" التغيير. لا داعي حتى للخوض في تفاصيل "فضيحة الكأس".
كان فرانك يحظى بتأييد الجميع في برينتفورد، وكان التغطية الإعلامية الإيجابية المستمرة للنادي تعني أنه لم يكن من الممكن أن يتعثر أبدًا كما تعثر كمدرب لتوتنهام. سواء كان ذلك بقوله "من هو إيبيريشي إيزي؟" فيما يتعلق بمحاولتهم الفاشلة لضمه في الصيف قبل أن يسجل ثلاثية ضدهم مع أرسنال، أو محاولته إظهار عدم قدرتهم على التعاقد مع أنطوان سيمينيو المتجه إلى مانشستر سيتي على أنه علامة على الطموح، أو حيلته الجديدة بالقول إن توتنهام سيفوز بمزيد من المباريات إذا لعب كما يلعب عندما يكون متأخراً 2-0، فقد كان فرانك كابوساً في مجال العلاقات العامة.
ازدادت استياء مشجعي توتنهام من فرانك بسرعة منذ نوفمبر، عندما هُزموا بسهولة من أرسنال ومنافسهم اللندني تشيلسي. وهو الآن يتعرض للصياح بشكل منتظم في المباريات الخارجية بينما يتلقى اللاعبون التصفيق. عندما قال فرانك إن أولئك الذين سخروا من الحارس غولييلمو فيكاريو بعد خطأه الفادح في هزيمة أخرى أمام فولهام ليسوا "مشجعين حقيقيين لتوتنهام"، كان من الصعب تخيل عودته.
أثناء وبعد الهزيمة الشهر الماضي على أرضهم أمام وست هام المتعثر، هتف مشجعو توتنهام "ستُطرد في الصباح" للمدرب الدنماركي. لم يسبق لأي مدرب في توتنهام أن كان بهذه الدرجة من عدم الشعبية. حتى أسطورة أرسنال جورج جراهام فاز على الأقل بكأس الرابطة.