توماس فرانك - انتهى الأمر! توتنهام يواجه الهبوط تحت قيادة المدرب الدنماركي ويجب عليه إجراء تغييرات جذرية في جميع أنحاء النادي قبل فوات الأوان.

قضى فينكاتيشام 14 عامًا في أرسنال، ألد أعداء توتنهام، وعندما تم الإعلان عن تعيينه كرئيس تنفيذي جديد لسبيرز في أبريل 2025، كان هناك صدمة كبيرة حول هذا التعيين في مجلس إدارة نادي كرة القدم. بعد أقل من عام، قرر العديد من مشجعي توتنهام أن فينكاتيشام قد فشل وأنه ما كان يجب تعيينه في المقام الأول بسبب تاريخه في ملعب الإمارات.

أصبح ليفي سيئ السمعة هدفًا للانتقادات خلال الفترة الأخيرة من فترة عمله التي استمرت 24 عامًا كرئيس لتوتنهام. كان يشرف على كل شيء، وربما حتى يتدخل في أقسام لا يحق له التدخل فيها، لكنه قبل وتحمل كل المسؤولية والانتقادات التي جاءت مع ذلك. كانت عبارة "دانيال ليفي، اخرج من نادينا" هتافًا متكررًا من عام 2023 حتى رحيله النهائي في سبتمبر 2025، ولن يمر وقت طويل حتى يواجه فينكاتيشام رد فعل مماثل.

في غضون ذلك، نادرًا ما نال المدير الرياضي لانج، الذي عُيّن في نوفمبر 2023، إعجاب الجماهير بسبب سجله المتواضع في سوق الانتقالات. فيما يلي القائمة الكاملة للاعبين الكبار الذين تم التعاقد معهم تحت إشرافه: تيمو فيرنر، رادو دراغوسين، لوكاس بيرغفال، أرشي جراي، دومينيك سولانكي، ويلسون أودوبرت، يانغ مين-هيوك، أنتونين كينسكي، كيفن دانسو، ماتيس تيل، كوتا تاكاي، محمد كودوس، جواو بالينها، ماسون ميليا، تشافي سيمونز، راندال كولو موان، كونور غالاغر وسوزا.

كانت مهمة لانج هي محاولة ضمان أن يكون توتنهام وجهة رئيسية للمواهب الشابة، لكنه غالبًا ما أهمل احتياجات الفريق الأول. كما تعرض لانتقادات مؤخرًا لادعائه أنه لا يريد إجراء تعاقدات "مذعورة" في يناير، على الرغم من أن نصف فريق فرانك كان مصابًا بإصابات متوسطة إلى طويلة الأمد وكانت النتائج في تراجع مستمر.

استغل فرانك مؤتمره الصحفي يوم الثلاثاء ليقول إن اللوم في توتنهام يجب أن يقسم بالتساوي، بدلاً من إلقائه على شخص واحد عندما اقترح أن لانج يجب أن يخضع للتدقيق.

"أعتقد أن الأمر، كما هو الحال معي، لا يقتصر أبدًا على شخص واحد. أفهم أن المدرب الرئيسي هو الذي يتحمل معظم اللوم عندما لا تسير الأمور على ما يرام، وربما يحصل على القليل من الثناء إذا سارت الأمور على ما يرام. هذا جزء من الوظيفة، لذا كنت أعرف ذلك"، قال فرانك.

"في رأيي، وبناءً على ما رأيته بالفعل، لا يمكنني التحدث عما حدث من قبل، بالطبع لقد ورثت فريقًا وبعض اللاعبين. لكن من وجهة نظري والطريقة التي نعمل بها الآن، نحن نقوم بالأمور معًا. لذلك، في فترة الانتقالات في سبتمبر [الصيف]، كان فابيو [باراتيكي] مستشارًا، ويوهان، وفيناي، ودانيال، وأنا. الآن، في فترة الانتقالات هذه، كانت عائلة لويس، وفيناي، ويوهان، وفابيو، وأنا. كانت هذه هي الطريقة طوال الوقت، لذا نحن من نقوم بذلك".