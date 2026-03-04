Getty Images Sport
توماس فرانك، المدرب السابق لتوتنهام، من بين المرشحين لتولي تدريب الفريق اللندني المنافس في نهاية الموسم
نهاية عهد غلاسنر
وفقًا لصحيفة The Sun، حدد نادي بالاس فرانك كمرشح رئيسي لخلافة غلاسنر في نهاية الموسم الحالي. بدأ نادي إيجلز في التخطيط لعصر جديد بعد الاتفاق المتبادل على أن غلاسنر سيترك منصبه الإداري هذا الصيف. في حين اشتد البحث عن خليفة له خلال الأسابيع الأخيرة، تظل الأولوية المباشرة لنادي جنوب لندن هي البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.
يكتفي بالاس وجلاسنر بإدارة الوضع في الوقت الحالي، حيث قرر النادي الاستمرار معه حتى نهاية الموسم قبل تعيين مدرب جديد دائم. يسمح هذا الترتيب لمجلس الإدارة بإجراء عملية توظيف شاملة بينما يقود جلاسنر الفريق خلال موسم صعب بالنسبة لحامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي. يحتل بالاس حاليًا المركز 14 برصيد 35 نقطة، محافظًا على فارق 10 نقاط عن منطقة الهبوط.
فرانك يسعى إلى التعويض السريع
فرانك، الذي انتهت فترة عمله مؤخرًا في شمال لندن، برز كمرشح رئيسي بفضل خبرته الواسعة في الدوري الإنجليزي الممتاز ونجاحه السابق في العاصمة مع برينتفورد. ويقال إن المدرب الدنماركي متحمس للعودة سريعًا إلى المجال الفني لاستعادة سمعته بعد فترة صعبة وحظيت بتغطية إعلامية واسعة في ملعب توتنهام هوتسبير.
شهد فرانك تحطم حلمه بالانتقال إلى توتنهام، حيث غادر رسميًا في فبراير الماضي. خلال فترة عمله القصيرة، قاد 38 مباراة في جميع المسابقات، لكنه حقق 13 انتصارًا فقط، وفشل في غرس الثقافة وأسلوب كرة القدم المنظم الذي جعله ناجحًا للغاية في برينتفورد. على الرغم من النهاية المفاجئة لفترته مع توتنهام، لا تزال إدارة سيلهورست بارك معجبة للغاية بأعماله الإجمالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.
تكتيك مناسب لفريق بالاس
يظل أسلوب اللعب عاملاً غير قابل للتفاوض بالنسبة لمجلس إدارة بالاس أثناء بحثهم عن البدائل المحتملة. تشير مصادر داخل النادي إلى أن لديهم بالفعل فكرة واضحة عن الملامح التي يجب أن يتحلى بها مدربهم القادم، حيث يبحثون عن شخص يلعب بأسلوب كرة قدم مشابه بشكل ملحوظ لأسلوب غلاسنر. تعتبر هذه الاستمرارية أمرًا حيويًا لتجنب إجراء تغيير شامل في تشكيلة الفريق والحفاظ على فلسفة الهجوم.
إن سجل فرانك الحافل في تطوير فرق متماسكة وتضغط بقوة يجعله خيارًا جذابًا لنادٍ يفخر بانضباطه التكتيكي. قد يكون نادٍ بميزانية وطموح بالاس مناسبًا تمامًا لفرانك، نظرًا لسجله الحافل في برينتفورد، حيث ضمن للنادي ترسيخ مكانته بين نخبة إنجلترا. إن قدرته على العمل ضمن هيكل محدد مع تحقيق أداء فائق تحظى بتقدير كبير.
التحضير لصيف حاسم
ستكون خبرة الدوري الممتاز عاملاً حيوياً، نظراً لأن بالاس حريص على تجنب العودة إلى أي صراعات مستقبلية ضد الهبوط. يأمل النادي أن يكون بداية المدرب القادم أكثر هدوءاً، حيث أن كرة القدم الأوروبية، التي زادت بشكل كبير من ازدحام المباريات هذا الموسم، قد لا تكون موجودة في جدول المباريات العام المقبل.
يبحث بالاس عن الاستقرار بقدر ما يبحث عن الطموح، وتجربة فرانك في بناء الفرق من الصفر تلبي هذين الشرطين تمامًا. يؤمن مجلس الإدارة إيمانًا راسخًا بأن التعيين الصحيح يمكن أن يضع النادي على طريق النجاح المستدام في الدوري الممتاز مع الحفاظ على أسلوبه الهجومي المنظم. على الرغم من أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد، إلا أن اسمه سرعان ما صعد إلى قمة القائمة المختصرة.
