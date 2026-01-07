أثار توماس فرانك المدير الفني لفريق توتنهام الجدل، بسبب ما قام به خلال مباراته ضد بورنموث، وذلك بسبب كأسًا كان يحمله به شعار آرسنال.
"إنه أمر في غاية الغباء" .. مدرب توتنهام يُثير الجدل بسبب "كأس آرسنال" في هزيمته أمام بورنموث!
- Getty Images Sport
توتنهام يخسر من بورنموث
سقط فريق توتنهام في فخ الخسارة أمام ضيفه بورنموث بنتيجة 3-2، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاءت البداية لصالح السبيرز، بعدما افتتح ماتياس تيل التسجيل في الدقيقة الخامسة، إلا أن أصحاب الأرض ردوا سريعًا، حيث سجل إيفانيلسون هدف التعادل في الدقيقة 22، قبل أن يضيف كروبي الهدف الثاني لبورنموث في الدقيقة 36، ليقلب النتيجة لصالح فريقه قبل نهاية الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، نجح توتنهام في معادلة النتيجة عن طريق بالينيا في الدقيقة 78، إلا أن بورنموث أصر على حصد النقاط الثلاث، وأحرز هدف الانتصار في الدقيقة 95 عبر سيمينيو، ليخطف الفوز في اللحظات الأخيرة من اللقاء.
وبهذه النتيجة، توقف رصيد توتنهام عند 27 نقطة محتلاً المركز الرابع عشر، بينما رفع بورنموث رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.
ماذا حدث؟
انتشرت خلال الساعات الماضية صورة مثيرة للجدل لتوماس فرانك مدرب توتنهام، يظهر فيها وهو يحمل كأسًا يشرب منه مشروبًا أثناء مباراة فريقه ضد بورنموث.
وما أثار غضب جماهير السبيرز هو أن الكأس كان مزينًا بشعار آرسنال، النادي الغريم التقليدي لتوتنهام، الذي يتشارك معه المدينة نفسها في شمال لندن.
الصورة أثارت موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد كبير من جمهور توتنهام عن استيائهم الشديد، معتبرين أن تصرف فرانك غير مقبول، خصوصًا في ظل العداوة التاريخية القوية بين مشجعي الفريقين والتي امتدت لعقود طويلة.
ماذا قال فرانك على هذا الأمر؟
من جانبه، علق توماس فرانك على الأمر قائلًا: "بالتأكيد لم ألاحظ ذلك، أعتقد أنه من العدل أن نقول إننا لا نفوز بكل مباراة كرة قدم، لذا سيكون من الغباء المطلق والكامل أن أحمل كأسًا عليه شعار آرسنال، هل هناك من يظن أنني فعلت ذلك؟ جميع الموظفين هم من قاموا بذلك".
وأضاف: "لقد كانوا في غرفة الملابس قبل مباراتنا، ومن الطبيعي أخذ كأس، أعطني قهوة إسبريسو، أنا أفعل ذلك قبل كل مباراة، في الحقيقة، أعتقد أنه من المؤسف قليلًا في كرة القدم أن يُطلب مني سؤال حول هذا الموضوع".
وأنهى مدرب توتنهام تصريحاته قائلًا: "أعتقد أننا بالتأكيد نسير في الاتجاه الخاطئ، إذا كان علينا القلق بشأن أنني أخذت كأسًا بشعار نادي آخر، وبالطبع لن أفعل ذلك أبدًا، هذا أمر غاية في الغباء".
ما القادم لتوتنهام؟
يواصل توتنهام معاناته خلال الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل الفريق المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة، بعد تحقيق 7 انتصارات، 6 تعادلات، وتلقي 8 هزائم.
ويستعد السبيرز لمواجهة أستون فيلا مساء يوم السبت المقبل، في إطار الجولة الـ22 من مسابقة البريميرليج، في مباراة يسعى خلالها الفريق لاستعادة توازنه والانطلاق نحو منطقة الأمان في جدول الترتيب.
وبعد مواجهة أستون فيلا، يلتقي توتنهام مع وست هام يونايتد يوم السبت 17 يناير الجاري، في مباراة قوية من المتوقع أن تكون صعبة، وسط رغبة الفريق في تحسين نتائجه والخروج بنتيجة إيجابية تعزز موقعه في الدوري.