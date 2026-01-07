"إنه أمر في غاية الغباء" .. مدرب توتنهام يُثير الجدل بسبب "كأس آرسنال" في هزيمته أمام بورنموث!

سقط فريق توتنهام في فخ الخسارة أمام ضيفه بورنموث بنتيجة 3-2، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت البداية لصالح السبيرز، بعدما افتتح ماتياس تيل التسجيل في الدقيقة الخامسة، إلا أن أصحاب الأرض ردوا سريعًا، حيث سجل إيفانيلسون هدف التعادل في الدقيقة 22، قبل أن يضيف كروبي الهدف الثاني لبورنموث في الدقيقة 36، ليقلب النتيجة لصالح فريقه قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، نجح توتنهام في معادلة النتيجة عن طريق بالينيا في الدقيقة 78، إلا أن بورنموث أصر على حصد النقاط الثلاث، وأحرز هدف الانتصار في الدقيقة 95 عبر سيمينيو، ليخطف الفوز في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

وبهذه النتيجة، توقف رصيد توتنهام عند 27 نقطة محتلاً المركز الرابع عشر، بينما رفع بورنموث رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.