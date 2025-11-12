Getty Images Sport
"لا يمكنهم اللعب معًا" .. توخيل يوجه تحذيرًا صارمًا إلى هاري كين وبيلينجهام وفودين بشأن كأس العالم 2026!
مشاكل اختيار لاعبي منتخب إنجلترا
يود العديد من المدربين الاستفادة من الخيارات الهجومية المتاحة لتوخيل. يمتلك المدرب الألماني ثروة من المواهب، لكنه يواجه تحديًا يتمثل في تحقيق التناغم بينها بشكل فعال. يظل هاري كين الشخصية المركزية، لكن توخيل يجب أن يقرر أفضل طريقة لدمج النجوم الآخرين. يقدم فيل فودين تنوعًا في اللعب، بينما يتنافس المواهب الصاعدة مثل مورجان روجرز وكول بالمر (المصاب في الأسابيع الأخيرة) على مراكز الإبداع في خط الوسط. المنافسة على المراكز تعني أن التشكيلة الهجومية النهائية لكأس العالم لم تحسم بعد.
وكانت العلاقة بين توخيل ولاعب الوسط جود بيلينجهام قضية بارزة. تم استبعاد بيلينجهام بشكل مثير للجدل من تشكيلة أكتوبر، حيث أشار توخيل إلى الحاجة إلى الإيقاع والتماسك الجماعي. كما علق المدرب علنًا على سلوك بيلينجهام العدواني على أرض الملعب، مشيرًا إلى أنه يمكن أن يكون "مثيرًا للاشمئزاز" ويجب توجيهه بشكل بناء. تم استدعاء بيلينجهام للمباريات في نوفمبر، لكن هذه القصة تسلط الضوء على الضغط الذي يتعرض له هذا اللاعب الشاب للتكيف مع نهج توخيل المنظم. وقد يعني ذلك خيبة أمل لبعض النجوم، حيث قال المدرب الألماني إن كين وبيلينجهام وفودين "لا يمكنهم اللعب" معًا.
"سنفعل دائمًا ما هو الأفضل للفوز"
وقال توخيل لـ talkSPORT: "في الوقت الحالي، إذا حافظنا على الهيكل، فلن يتمكنوا من اللعب. يمكنهم ذلك، ولكن ليس في هذا الهيكل، وليس من أجل التوازن الذي طورناه. ليس من أجل الهيكل الذي يأتي أيضًا مع لاعبي الأجنحة الذين هم بمثابة متخصصين في مراكزهم. في الوقت الحالي، نلعب برقم 6 ورقم 8 ورقم 10 ورقم 9.
"هناك الكثير من التوافق، خاصة في مركز رقم 10، إذا فكرت في أن فيل يمكنه اللعب هناك، وفكرت في جود، وفكرت في مورجان روجرز الذي لعب بشكل رائع لنا في هذا المركز. لديك كول بالمر، لديك مورجان جيبس-وايت، لذلك هناك الكثير من اللاعبين، وهناك احتمال ألا نأخذ الجميع. ليس لأننا لا نحبهم، وليس لأنهم لا يستحقون ذلك بشكل فردي، ولكننا سنفعل دائمًا ما هو أفضل للفريق. سنفعل دائمًا ما هو أفضل للفوز، وسنفعل دائمًا ما هو أفضل للتوازن، وسنحاول الحفاظ على الوضوح، حتى لو كان ذلك يعني أننا يجب أن نتخذ قرارات صعبة في أي معسكر، ولن يتغير هذا عندما نذهب إلى البطولة".
فودين في دائرة الضوء
عندما سُئل عما إذا كان هذا القرار يضع مكان فودين في خطر كبير، أجاب توخيل: "نعم ولا. إذا كنت لاعبًا فريدًا، يمكنك اللعب في كلا المركزين. أعتقد أنه يمكنه اللعب في المركز رقم 9، ويمكنه اللعب في المركز رقم 10، وهذا يمنحه ميزة التنافس على كلا المركزين. بالنسبة لمانشستر سيتي، فهو يلعب تقريبًا مثل رقم 8/10، لذا ربما خلال الأشهر المقبلة، سنعتبره رقم 8. ولكن مرة أخرى، أرى أن احتمال اصطحاب خمسة لاعبين في المركز رقم 10 إلى البطولة ضئيل للغاية، ولا أرى كيف سيساعدنا ذلك".
ثلاثة أسود تتأهل بسهولة إلى التصفيات
تأهلت إنجلترا بالفعل إلى كأس العالم 2026 بعد أن حسمت المركز الأول في المجموعة K قبل جولتين من نهاية التصفيات. لم تخسر منتخب الأسود الثلاثة أي مباراة في التصفيات حتى الآن، حيث فازت بجميع مبارياتها الست، ولديها مباراتان أخيرتان في التصفيات ضد صربيا في ويمبلي يوم الخميس وألبانيا في تيرانا يوم الأحد.
