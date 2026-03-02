Getty Images
"توقفنا عن اللعب" - جوريان تيمبر يقول إن فريق أرسنال يجب أن "يتحدث" عن إنهاء المباريات بعد المباراة الصعبة ضد تشيلسي
إنقاذ ديفيد رايا البطولي أمام تشيلسي
لم يتم الحفاظ على الفوز الصعب إلا بفضل الأداء المذهل لديفيد رايا، الذي قدم تصديًا رائعًا في الدقيقة 92 ليحرم أليخاندرو غارناشو من تسجيل هدف التعادل. جاء ذلك في أعقاب اتجاه مقلق لفريق ميكيل أرتيتا، الذي اعتاد على استقبال أهداف متأخرة منذ بداية العام، وخسر نقاطًا ثمينة أمام وولفز وبرينتفورد ومانشستر يونايتد في ظروف مماثلة. كان تيمبر صريحًا في تقييمه للأداء، واعترف بأن النهاية العصبية ضد البلوز كانت نتيجة أخطاء الفريق نفسه.
تيمبر يدعو إلى تغيير في العقلية
"تشعر بذلك، خاصة في النهاية"، قال تيمبر مساء الأحد عندما سُئل عن الضغط الذي يتعرض له الفريق عند إنهاء المباريات. "توقفنا عن اللعب قليلاً، وهو أمر غير ضروري - خاصة مع وجود لاعب إضافي. هذا شيء نحتاج إلى العمل عليه والتحدث عنه أيضاً. لقد حدث ذلك عدة مرات هذا الموسم بالفعل. بذلنا جهدًا كبيرًا في المباراة، خاصة في الشوط الأول، وكان علينا أن نتقدم 1-0 أو 2-0، لكن هذه الأمور تحدث - خاصة ضد فريق جيد مثل تشيلسي. هذا جزء من اللعبة، عليك أن تفهم ما يحدث في تلك اللحظة. الطاقة داخل اللاعبين والجمهور، القلق. هذا شيء نحتاج إلى معالجته والتحدث عنه".
يعتقد اللاعب الدولي الهولندي أن الاعتراف بالتوتر هو الخطوة الأولى للتغلب عليه مع دخول سباق اللقب مرحلته الأكثر حسمًا. مع تقدم أرسنال حاليًا بفارق خمس نقاط عن حامل اللقب مانشستر سيتي، فإن هامش الخطأ ضئيل للغاية. إصرار تيمبر على التواصل المفتوح يشير إلى أن الفريق لا يزال حذرًا من أشباح المواسم السابقة، حيث أثبتت الانهيارات في أواخر المباريات أنها قاتلة لطموحاتهم في الفوز باللقب. يظل المدافع متواضعًا فيما يتعلق بالجدول، حيث قال: "سمعت أنه لم يتبق سوى تسع مباريات، لكن الأمر لا يزال يبدو بعيدًا لأننا نلعب في دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو. مباراة تلو الأخرى. إذا نظرنا إلى المستقبل البعيد، يصبح الأمر صعبًا بعض الشيء".
عامل ديفيد رايا
بينما كان لاعبو الميدان يكافحون للحفاظ على السيطرة، أثبت ديفيد رايا مرة أخرى سبب كونه لاعبًا لا غنى عنه في نظام أرتيتا. كان الإسباني في حالة رائعة طوال الديربي، حيث رد بذكاء لمنع هدف ذاتي من ديكلان رايس قبل أن يقوم بسلسلة من التصديات من مسافة قريبة من جواو بيدرو. كانت بطولاته في الوقت المحتسب بدل الضائع ضد غارناشو أبرز ما في أدائه الذي يعتقد تيمبر أنه قد يكون الفارق بين الفوز ببطولة الدوري وخسارتها في مايو.
وقال تيمبر مشيدًا بالحارس الذي أسكت منتقديه في بداية الموسم: "ديفيد رائع. غالبًا ما يثبت أنه يمنحنا الفوز. لديه الكثير من اللحظات السحرية. إنه شخصية رائعة وقائد في مجموعتنا. لقد قام بإنقاذ رائع، [كما كان هناك] بعض التصديات الدفاعية الجيدة مع بيغ غابي [غابرييل]. هذه التصديات التي تحتاجها في المباراة، يمكن أن تحدد مصير الموسم". ستخضع العلاقة بين خط الدفاع وحارس المرمى للاختبار بشكل متكرر في الأسابيع المقبلة مع تراكم المباريات.
شهر حاسم قادم
ستخضع مرونة أرسنال للاختبار على الفور، حيث يواجه الفريق جدول مباريات مزدحم في شهر مارس في أربع مسابقات مختلفة. بعد رحلة إلى برايتون، سيخوض الغانرز اختبارًا فريدًا في كأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانسفيلد تاون قبل أن يخوضوا مباراتين مهمتين في دوري أبطال أوروبا ضد باير ليفركوزن. مع اقتراب نهائي كأس كاراباو ضد مانشستر سيتي، لم تكن القدرة على إدارة المباريات بفعالية أكثر أهمية من أي وقت مضى لفريق يسعى لتحقيق ثلاثية أو رباعية تاريخية من الألقاب.
من المرجح أن تصل "القلق" الذي ذكره تيمبر إلى ذروته عندما يسافر الفريق إلى ويمبلي في 22 مارس، لكن المدافع مصمم على أن الفريق يجب أن يظل مركزًا على الحاضر. بالنسبة لأرتاتا، سيكون التحدي هو ضمان أن يستعيد فريقه القوة التي مكنته من الهيمنة في وقت سابق من الموسم. إذا نجح أرسنال في "التحدث عن" التوتر الذي يصيبه في أواخر المباريات وحل هذه المشكلة، فقد يتمتع أخيرًا بالقوة النفسية اللازمة لإنهاء انتظاره الطويل للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
