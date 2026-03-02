"توقفنا عن اللعب" - جوريان تيمبر يقول إن فريق أرسنال يجب أن "يتحدث" عن إنهاء المباريات بعد المباراة الصعبة ضد تشيلسي

"تشعر بذلك، خاصة في النهاية"، قال تيمبر مساء الأحد عندما سُئل عن الضغط الذي يتعرض له الفريق عند إنهاء المباريات. "توقفنا عن اللعب قليلاً، وهو أمر غير ضروري - خاصة مع وجود لاعب إضافي. هذا شيء نحتاج إلى العمل عليه والتحدث عنه أيضاً. لقد حدث ذلك عدة مرات هذا الموسم بالفعل. بذلنا جهدًا كبيرًا في المباراة، خاصة في الشوط الأول، وكان علينا أن نتقدم 1-0 أو 2-0، لكن هذه الأمور تحدث - خاصة ضد فريق جيد مثل تشيلسي. هذا جزء من اللعبة، عليك أن تفهم ما يحدث في تلك اللحظة. الطاقة داخل اللاعبين والجمهور، القلق. هذا شيء نحتاج إلى معالجته والتحدث عنه".

يعتقد اللاعب الدولي الهولندي أن الاعتراف بالتوتر هو الخطوة الأولى للتغلب عليه مع دخول سباق اللقب مرحلته الأكثر حسمًا. مع تقدم أرسنال حاليًا بفارق خمس نقاط عن حامل اللقب مانشستر سيتي، فإن هامش الخطأ ضئيل للغاية. إصرار تيمبر على التواصل المفتوح يشير إلى أن الفريق لا يزال حذرًا من أشباح المواسم السابقة، حيث أثبتت الانهيارات في أواخر المباريات أنها قاتلة لطموحاتهم في الفوز باللقب. يظل المدافع متواضعًا فيما يتعلق بالجدول، حيث قال: "سمعت أنه لم يتبق سوى تسع مباريات، لكن الأمر لا يزال يبدو بعيدًا لأننا نلعب في دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو. مباراة تلو الأخرى. إذا نظرنا إلى المستقبل البعيد، يصبح الأمر صعبًا بعض الشيء".