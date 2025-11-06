Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport
محمد سعيد

توقعات الكمبيوتر العملاق تضع ريال مدريد وباريس سان جيرمان في أخر عربات دوري الأبطال .. وتصدم برشلونة!

آرسنال الأعلى حظوظًا لعبور خط النهاية في سباق الأبطال

وصل قطار منافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، إلى منتصف مرحلة الدوري، بكثير من المتعة والحماس، وبعض المفاجآت أيضًا سواء على مستوى النتائج أو جدول الترتيب العام.

وفي ظل النظام الجديد الذي أحدث تغييرًا جذريًا في شكل البطولة، نشرت شبكة "أوبتا" المتخصصة في التحليلات الرياضية توقعاتها للفرق التي ستنهي مرحلة الدوري ضمن المراكز الثمانية الأولى، والتي تضمن لها التأهل المباشر إلى دور الـ16 دون المرور بالمرحلة الفاصلة.

النظام الجديد للبطولة يشهد مشاركة 36 فريقًا في جدول موحد، يتنافسون خلال ثماني جولات قبل انطلاق الأدوار الإقصائية، مما يجعل كل نقطة أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وكما هو الحال في العصر الحديث، تلعب الخوارزميات والذكاء الاصطناعي دورًا محوريًا في تحليل الأداء وتقديم التوقعات، إلا أن ذلك لا يغني تمامًا عن العنصر البشري الذي دائمًا ما يغير المعادلة بمفاجآت دائمًا ما تكون خارجة عن التوقعات.

  • آرسنال يتصدر التوقعات في مرحلة الدوري

    بحسب النموذج التنبؤي الذي أجرته شبكة "أوبتا" عبر تجربة آلاف سيناريوهات المحاكاة، يتصدر نادي آرسنال الإنجليزي الترتيب المتوقع برصيد 20.26 نقطة، ليُصنف كأفضل فريق في مرحلة الدوري.

    فريق المدرب ميكيل أرتيتا، الذي اقترب من بلوغ النهائي في الموسم الماضي لولا سقوطه في قبضة البطل باريس سان جيرمان بالمربع الذهبي، يبدو أكثر تماسكًا هذا الموسم، بفضل توازن دفاعي قوي، واستحواذ فعال، وهجوم حاسم، مما جعله يتفوق على جميع منافسيه في التوقعات.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-DORTMUNDAFP

    بايرن ميونخ ومانشستر سيتي يكملان منصة التتويج

    في المركز الثاني يأتي بايرن ميونخ الألماني برصيد 19.38 نقطة متوقعة، تحت قيادة مدربه الجديد فينسنت كومباني، خصوصًا أن النادي البافاري، الذي يُعد من أعمدة البطولة الأوروبية، يستفيد من خبرته الطويلة ومن تألق مهاجمه هاري كين والجناح الكولومبي لويس دياز ليبقى ضمن المرشحين بقوة.

    وكان الفوز الأخير على حامل اللقب باريس سان جيرمان في عقر داره وبـ10 لاعبين فقط بعد طرد لويس دياز في نهاية الشوط الأول، بمثابة دفعة هائلة لحظوظ بايرن ميونخ في التواجد ضمن الثمانية الكبار بدوري أبطال أوروبا، حيث قدم الفريق البافاري مؤشرات إيجابية واضحة على أن مسيرته هذه المرة لن تكون قصيرة في "التشامبيونزليج"

    أما المركز الثالث فكان من نصيب مانشستر سيتي، حامل اللقب السابق في 2023 ووصيف نسخة 2021، برصيد 17.97 نقطة، حيث لا يزال الفريق الإنجليزي يحافظ على مكانته بين كبار أوروبا، رغم المنافسة الشرسة هذا الموسم.

    ولم يتذوق فريق المدرب بيب جوارديولا حتى الآن طعم الخسارة في دوري أبطال أوروبا، حيث تغلب على نابولي وفياريال، بينما تعادل مع موناكو الفرنسي خارج الديار، قبل أن يكرم العملاق الألماني بوروسيا دورتموند برباعية في الجولة الرابعة.

  • ليفربول وإنتر ضمن المراكز الثمانية الأولى

    ووفقًا لحاسوب "أوبتا"، يظل ليفربول في الحسابات للدخول ضمن الثمانية الكبار، رغم عثراته المحلية، إذ يتوقع أن يحتل المركز الرابع برصيد 17.16 نقطة، ويُصنف كفريق متماسك لكنه أقل قوة من الثلاثة الأوائل.

    ويأتي إنتر وصيف النسخة السابقة، في المركز الخامس ضمن قائمة الترشحات المتوقعة بـ 16.96 نقطة، ويواصل المنافسة رغم رحيل مدربه سيموني إنزاجي إلى العمل في دوري روشن السعودي.

  • Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    ريال مدريد وباريس ضمن المفاجآت الكبرى في توقعات "أوبتا"

    المفاجأة كانت في احتلال باريس سان جيرمان "حامل اللقب"، المركز السادس بـ 16.58 نقطة، حيث يظل من بين المرشحين رغم خسارته أمام بايرن ميونخ وتعرض ثلاثة من أبرز لاعبيه للإصابة والغياب لفترات طويلة، وهم عثمان ديمبيلي، ديزيري دوي وأشرف حكيمي.

    وتستمر المفاجآت مع ريال مدريد، حيث يأتي عملاق دوري الأبطال في المركز السابع بـ16.01 نقطة، ويحتفظ بمكانه بين الثمانية الأوائل رغم خسارته أمام ليفربول في أنفيلد.

    وأخيرًا يأتي نيوكاسل يونايتد في المركز الثامن والأخير المؤهل مباشرة لدور الـ16، برصيد 14.89 نقطة، ويُعد مفاجأة التوقعات بفضل أسلوبه البدني القوي وأداءه المميز على ملعب سانت جيمس بارك.

  • برشلونة خارج الثمانية.. وأتلتيكو مدريد في موقف صعب!

    أكبر الخاسرين في هذه التوقعات هو نادي برشلونة، الذي جاء في المركز التاسع برصيد 14.69 نقطة، بفارق ضئيل يبلغ 0.2 نقطة فقط عن نيوكاسل. هذا الترتيب سيجبر فريق المدرب هانسي فليك على خوض الدور الفاصل، مما يزيد من صعوبة مشواره نحو اللقب.

    أما أتلتيكو مدريد، فقد حل في المركز الخامس عشر، ما يعني أنه أيضًا سيخوض المرحلة الفاصلة. الفريق الإسباني يعاني من غياب الاتساق في الأداء الأوروبي، وهو ما تعكسه توقعات الذكاء الاصطناعي.

    التوقعات كانت أكثر قتامة بالنسبة لبقية الفرق الإسبانية المشاركة، حيث جاء أتلتيك بيلباو في المركز 29، وفياريال في المركز 30، ما يعني خروجهما المباشر من البطولة دون بلوغ الأدوار الإقصائية.

  • السؤال الأهم: من هو المرشح الأبرز للقب؟

    بحسب توقعات "أوبتا"، فإن آرسنال هو المرشح الأبرز للفوز بالبطولة، بنسبة احتمال تبلغ 23.53%، متفوقًا على جميع منافسيه في الطريق نحو التتويج الأوروبي.