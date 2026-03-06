توضيح: لماذا لم يزور ديفيد بيكهام البيت الأبيض مع ليونيل ميسي وفريق إنتر ميامي

وصل فريق إنتر ميامي إلى واشنطن العاصمة يوم الخميس لتلقي التكريم الرسمي على موسمه الرائع في البطولة. بعد فوزه في نهائي كأس MLS 2025، استقبل البيت الأبيض الفريق، كما هو معتاد مع أبطال الرياضة الأمريكية الكبار. لكن بيكهام لم ينضم إلى الوفد. كان اللاعب البالغ من العمر 50 عامًا ينوي في الأصل قيادة الوفد إلى جانب لاعبيه النجوم، ومن بينهم أساطير برشلونة سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا ولويس سواريز. على الرغم من غيابه، كان هذا الحدث بمثابة شهادة على الصعود السريع لنادي توسع انضم إلى الدوري قبل بضع سنوات فقط باعتباره الفريق الخامس والعشرين.