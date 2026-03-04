AFP
ترجمه
توضيح: لماذا تم منع مشجعي غلطة سراي من حضور مباراة دوري أبطال أوروبا في ليفربول
ضربة قاسية لمشجعي غلطة سراي
كان من المقرر أن تكون المباراة المرتقبة في 18 مارس ليلة أوروبية كلاسيكية، لكن العملاق التركي سيضطر إلى خوضها دون دعم جماهيره الشغوفة والمشهورة. غياب المشجعين الزائرين يضيف صعوبة أخرى إلى المهمة الصعبة بالفعل التي يواجهها غلطة سراي. بعد حصوله على فوز مثير بنتيجة 7-5 في مجموع المباراتين على يوفنتوس في التصفيات، يواجه الآن فريق ليفربول الذي سبق له الفوز عليه 1-0 على أرضه في مرحلة الدوري. ومع ذلك، فإن مواجهة عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز في أنفيلد دون دعم مشجعيه الصاخبين يغير ديناميكية المباراة تمامًا.
- AFP
لماذا تم حظر مشجعي غلطة سراي
أصدر بطل تركيا بيانًا على موقعه الرسمي أكد فيه العقوبات الشديدة، مشيرًا إلى: "بسبب حوادث المشجعين خلال مباراة دوري أبطال أوروبا التي لعبناها خارج أرضنا ضد يوفنتوس في 25 فبراير 2026، قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) فرض غرامة قدرها 40 ألف يورو على نادينا وعقوبة اللعب بدون جمهور في المباراة التالية خارج أرضنا. سيتم تقديم استئناف إلى هيئة الاستئناف في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ضد القرار المذكور".
ووفقًا لرويترز، تم رفض الاستئناف. ويأتي الحظر كنتيجة مباشرة لسوء سلوك المشجعين خلال رحلة الأسبوع الماضي إلى يوفنتوس، حيث طغت المشاهد في المدرجات على المباراة المثيرة على أرض الملعب. وأفادت تقارير من الملعب في إيطاليا أن سلوك المشجعين الزائرين تجاوز الحدود. وتتعلق أخطر الادعاءات بإلحاق أذى جسدي بسبب الألعاب النارية. وعلى وجه التحديد، أصيب رجل وابنته بجروح عندما أُطلقت ألعاب نارية باتجاه مشجعي يوفنتوس في تورينو. ونظراً لسياسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) التي لا تتسامح مطلقاً مع مثل هذه الانتهاكات للأمن، كان من المحتم فرض عقوبة كبيرة، بغض النظر عن محاولات النادي اللاحقة للطعن في القرار.
فيكتور أوسيمهن حذر من انتقام أنفيلد
يعتقد مهاجم غلطة سراي النجم فيكتور أوسيمهن أن ليفربول سيكون أكثر خطورة هذه المرة، خاصة وأنه يسعى إلى تصفية الحسابات من لقاءهما السابق في اسطنبول.
وفي حديثه إلى CBS Sports، أوضح أوسيمهن قبل قرعة دور الـ16: "لأكون صريحًا معك، مواجهة ليفربول الآن ستكون بمثابة انتقام. إذا جاءوا، نعم، سنبذل قصارى جهدنا، لكن الأمر لن يكون سهلاً". يعرف المهاجم النيجيري أن الأجواء في أنفيلد أسطورية حتى بدون وجود جماهير زائرة لتنافسها.
يظل أوسيمهن متحديًا بشأن التحدي الذي ينتظره، مضيفًا: "أعني أن هذه هي دوري أبطال أوروبا، ولا يوجد فريق سهل، يمكننا أن نرى كيف يقدم بودو/جليمت أداءً رائعًا في هذه البطولة. إذا كنت تريد الفوز، عليك أيضًا أن تلعب مع الكبار وتثبت نفسك. لقد التقينا ليفربول من قبل، لكننا لم نلعب في أنفيلد. إذا التقينا بهم، فستكون مباراة رائعة. أعتقد أننا على مستوى المهمة، لن يكون الأمر سهلاً بالطبع، لكننا نملك الروح القتالية".
- AFP
تحدي أنفيلد ينتظر
على الرغم من عدم وجود دعم خارج أرضهم، لا تزال الثقة عالية داخل معسكر غلطة سراي بعد أدائهم البطولي في الجولة السابقة. أظهر الفريق قوة ذهنية مذهلة للتغلب على فارق ثلاثة أهداف في مجموع المباراتين ضد يوفنتوس، حيث سجل هدفين في الوقت الإضافي ليحسم طريقه إلى الدور التالي. سيواجهون أيضًا فريق ليفربول الذي لا يزال يبحث عن الاستقرار، بعد هزيمته 2-1 أمام ولفرهامبتون، الفريق الذي يحتل المركز الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز.
إعلان