توضيح: لماذا تم منع مشجعي غلطة سراي من حضور مباراة دوري أبطال أوروبا في ليفربول

أصدر بطل تركيا بيانًا على موقعه الرسمي أكد فيه العقوبات الشديدة، مشيرًا إلى: "بسبب حوادث المشجعين خلال مباراة دوري أبطال أوروبا التي لعبناها خارج أرضنا ضد يوفنتوس في 25 فبراير 2026، قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) فرض غرامة قدرها 40 ألف يورو على نادينا وعقوبة اللعب بدون جمهور في المباراة التالية خارج أرضنا. سيتم تقديم استئناف إلى هيئة الاستئناف في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ضد القرار المذكور".

ووفقًا لرويترز، تم رفض الاستئناف. ويأتي الحظر كنتيجة مباشرة لسوء سلوك المشجعين خلال رحلة الأسبوع الماضي إلى يوفنتوس، حيث طغت المشاهد في المدرجات على المباراة المثيرة على أرض الملعب. وأفادت تقارير من الملعب في إيطاليا أن سلوك المشجعين الزائرين تجاوز الحدود. وتتعلق أخطر الادعاءات بإلحاق أذى جسدي بسبب الألعاب النارية. وعلى وجه التحديد، أصيب رجل وابنته بجروح عندما أُطلقت ألعاب نارية باتجاه مشجعي يوفنتوس في تورينو. ونظراً لسياسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) التي لا تتسامح مطلقاً مع مثل هذه الانتهاكات للأمن، كان من المحتم فرض عقوبة كبيرة، بغض النظر عن محاولات النادي اللاحقة للطعن في القرار.