توتنهام يعين المدير الفني المؤقت السابق لتشيلسي ومساعد ماوريسيو بوكيتينو السابق في الجهاز الفني لإيغور تودور
تعيين لاعب تشيلسي سابق
أكد نادي توتنهام تعيين سالتور في الجهاز الفني للمدرب تيودور، الذي كلف بمهمة إنقاذ النادي من الهبوط إلى الدرجة الثانية. ويحتل النادي حالياً المركز السادس عشر، بفارق خمس نقاط فقط عن منطقة الهبوط، قبل مواجهة أرسنال في ديربي شمال لندن الحاسم هذا الأسبوع.
وقال النادي في بيان: "بعد وصول إيغور تودور كمدرب رئيسي حتى نهاية الموسم، يمكننا الآن تأكيد تعيين ثلاثة مدربين إضافيين في الجهاز الفني للفريق الأول للرجال.
نرحب ببرونو سالتور كمدرب مساعد لإيغور. ولد برونو في إل ماسنو بإسبانيا، وقضى السنوات الأولى من مسيرته الكروية في وطنه قبل أن ينضم إلى برايتون آند هوف ألبيون في 2012، حيث خاض 235 مباراة على مدار سبع مواسم. انتقل إلى منصب تدريبي مع سيغالز بعد اعتزاله في 2019، ومنذ ذلك الحين شغل مناصب تدريبية في تشيلسي ووست هام يونايتد.
"ينضم توميسلاف روجيتش كمدرب حراس المرمى، ويتمتع بخبرة واسعة في هذا المنصب في أندية مثل هايدوك سبليت وشاختار دونيتسك وزينيت ونادي بروج، قبل أن ينضم إلى طاقم إيغور في لاتسيو ثم يوفنتوس.
"ريكاردو راغناتشي ينضم كمدرب لياقة بدنية، ولديه أيضًا خبرة كبيرة في إيطاليا مع أندية مثل كالياري وبولونيا وهيل라스 فيرونا وليتشي وإمبولي، ومؤخرًا مع إيغور في يوفنتوس.
"ينضم برونو وتوميسلاف وريكاردو إلى أندرياس جورجسون (مساعد المدرب) وكاميرون كامبل (مدرب التطوير الفردي) وفابيان أوتي (مدرب حراس المرمى) في طاقم التدريب. وسيستمرون في الحصول على الدعم من ستيوارت لويس ودين بريل، اللذين تمت ترقيتهما من مناصبهما في أكاديميتنا الصيف الماضي.
"يمكننا أيضًا تأكيد رحيل جاستن كوكران (مساعد مدرب الفريق الأول) وجون هايتينجا (مساعد مدرب الفريق الأول) وكريس هاسلام (رئيس الأداء ومساعد مدرب الفريق الأول). نشكرهم جميعًا على خدماتهم ونتمنى لهم التوفيق في المستقبل."
فترة سالتور في تشيلسي
تم تعيين سالتور مدربًا مؤقتًا لتشيلسي بعد إقالة جراهام بوتر في عام 2023، وتولى مسؤولية مباراة واحدة: التعادل 0-0 مع ليفربول. تم تعيين فرانك لامبارد بعد ذلك بوقت قصير.
وفي حديثه بعد تلك المباراة، قال لسكاي سبورتس: "كان من الصعب الاستمتاع بها.
لقد كان الأمر صعبًا للغاية ومحبطًا ومؤسفًا، لكنني حاولت التركيز على تقديم أفضل ما لدي ومساعدة اللاعبين".
لم يحدد تشيلسي مدة بقاء برونو في منصبه، وقبل رحلة السبت إلى ولفرهامبتون، قال الإسباني: "في الوضع الحالي، أتوقع أن أعود إلى المنزل وأرتاح.
أنا أركز يومًا بيوم، والملاك يعرفون أن الموظفين سيكونون على أقصى درجة من الاحترافية. سنمثل هذا النادي بأفضل ما نستطيع. نحن نعرف المعايير هنا، ونعرف المتطلبات".
تعميد تيودور بالنار
تودور يدرك جيدًا المهمة التي تنتظره في توتنهام، وقد صرح أنه لم يستمتع بعد بعمله في النادي.
وقال في مؤتمره الصحفي الأول: "لم أستمتع لأنني لست هنا للاستمتاع، أنا هنا للعمل. الاستمتاع هو مجرد اللحظة الأولى بعد أن يكون هناك عمل يجب القيام به. إنه لشرف كبير أن أكون هنا، كما قلت من قبل، في هذا النادي الرائع. كما أنني شديد التركيز والتركيز على القيام بالأشياء الصحيحة التي يحتاجها هذا النادي وهذا الفريق وهؤلاء المشجعين. أنا أركز على ذلك، ولا أفكر كثيرًا في ما طلبت مني أن أستمتع به".
كما أكد تودور أن 13 لاعبًا فقط متاحون للاختيار لمواجهة آرسنال.
وأضاف: "إنها لحظة خاصة جدًا كما تعلمون، فهذه حالة نادرة جدًا أن تجد عشرة لاعبين مصابين، وبإصابات كبيرة أيضًا. لقد تدربنا بثلاثة عشر لاعبًا. هذا هو الوضع. إنه ليس رائعًا، ولكن في هذه الحالة، فإن النجاح والخروج من هذه الحالة يمثل تحديًا أكبر.
"لدينا 13 لاعبًا بالتأكيد وهذا يكفي لتحقيق ما نريده يوم الأحد. وأنا أدرك بالطبع أهمية هذه المباراة، فهي مباراة ديربي، ديربي شمال لندن. الجميع يتوقع منا الحصول على النقاط الثلاث. نحن ندرك ذلك."
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يواجه توتنهام فريق أرسنال في واحدة من أهم مباريات ديربي شمال لندن في جيلنا الحالي يوم الأحد. الفوز لتوتنهام لن يبعده عن خطر الهبوط فحسب، بل سيشكل أيضًا عقبة كبيرة أمام طموحات أرسنال في الفوز باللقب.
