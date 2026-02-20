توتنهام يعين المدير الفني المؤقت السابق لتشيلسي ومساعد ماوريسيو بوكيتينو السابق في الجهاز الفني لإيغور تودور

أكد نادي توتنهام تعيين سالتور في الجهاز الفني للمدرب تيودور، الذي كلف بمهمة إنقاذ النادي من الهبوط إلى الدرجة الثانية. ويحتل النادي حالياً المركز السادس عشر، بفارق خمس نقاط فقط عن منطقة الهبوط، قبل مواجهة أرسنال في ديربي شمال لندن الحاسم هذا الأسبوع.

وقال النادي في بيان: "بعد وصول إيغور تودور كمدرب رئيسي حتى نهاية الموسم، يمكننا الآن تأكيد تعيين ثلاثة مدربين إضافيين في الجهاز الفني للفريق الأول للرجال.

نرحب ببرونو سالتور كمدرب مساعد لإيغور. ولد برونو في إل ماسنو بإسبانيا، وقضى السنوات الأولى من مسيرته الكروية في وطنه قبل أن ينضم إلى برايتون آند هوف ألبيون في 2012، حيث خاض 235 مباراة على مدار سبع مواسم. انتقل إلى منصب تدريبي مع سيغالز بعد اعتزاله في 2019، ومنذ ذلك الحين شغل مناصب تدريبية في تشيلسي ووست هام يونايتد.

"ينضم توميسلاف روجيتش كمدرب حراس المرمى، ويتمتع بخبرة واسعة في هذا المنصب في أندية مثل هايدوك سبليت وشاختار دونيتسك وزينيت ونادي بروج، قبل أن ينضم إلى طاقم إيغور في لاتسيو ثم يوفنتوس.

"ريكاردو راغناتشي ينضم كمدرب لياقة بدنية، ولديه أيضًا خبرة كبيرة في إيطاليا مع أندية مثل كالياري وبولونيا وهيل라스 فيرونا وليتشي وإمبولي، ومؤخرًا مع إيغور في يوفنتوس.

"ينضم برونو وتوميسلاف وريكاردو إلى أندرياس جورجسون (مساعد المدرب) وكاميرون كامبل (مدرب التطوير الفردي) وفابيان أوتي (مدرب حراس المرمى) في طاقم التدريب. وسيستمرون في الحصول على الدعم من ستيوارت لويس ودين بريل، اللذين تمت ترقيتهما من مناصبهما في أكاديميتنا الصيف الماضي.

"يمكننا أيضًا تأكيد رحيل جاستن كوكران (مساعد مدرب الفريق الأول) وجون هايتينجا (مساعد مدرب الفريق الأول) وكريس هاسلام (رئيس الأداء ومساعد مدرب الفريق الأول). نشكرهم جميعًا على خدماتهم ونتمنى لهم التوفيق في المستقبل."