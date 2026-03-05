Getty Images Sport
ترجمه
توتنهام يسجل أدنى مستوى له منذ 50 عامًا بعد هزيمة مروعة على أرضه أمام كريستال بالاس، ليبقى بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط
بطاقة حمراء لفان دي فين تقلب موازين المباراة
بدا أن المباراة تتجه لصالح توتنهام في وقت مبكر عندما افتتح دومينيك سولانكي التسجيل في الدقيقة 34، بعد إلغاء هدف إسماعيل سار. لكن الكارثة وقعت عندما طرد ميكي فان دي فين لقيامه بسحب سار في منطقة الجزاء، ونهض نجم بالاس ليحول ركلة الجزاء. ثم سجل يورغن ستراند لارسن الهدف الثاني قبل أن يوسع سار تقدم الضيوف في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الأول.
تمكن توتنهام من استقرار الأوضاع في الشوط الثاني، ومنع تسجيل المزيد من الأهداف، لكن الضرر كان قد وقع بالفعل. قرار تودور باستبعاد اللاعبين الرئيسيين كونور غالاغر وكسافي سيمونز أتى بنتائج عكسية، في حين فشلت تبديلاته المتأخرة في إحداث انتفاضة. خسر تودور الآن جميع مبارياته الثلاث كمدرب مؤقت ويواجه بالفعل تساؤلات حول مستقبله على المدى القصير.
تراجع توتنهام: نادٍ في أزمة
وفقًا لـ Opta، لم يحقق توتنهام أي فوز في 11 مباراة بالدوري للمرة الأولى منذ أكتوبر 1975، كما أنه يمر بأول سلسلة من خمس هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ نوفمبر 2004، عندما خسر ست مباريات متتالية - مما يسلط الضوء على الاضطرابات المتزايدة في النادي.
2026 عام بائس بالفعل
توتنهام يمر بواحد من أسوأ بدايات العام في تاريخه بالدوري. البداية الوحيدة التي كانت أطول من هذه بدون فوز كانت في عام 1935، عندما فشل توتنهام في الفوز بأي من أول 15 مباراة في الدوري، مما يؤكد حجم الأزمة التي يواجهها النادي حاليًا.
- Getty Images Sport
لا راحة في المنزل: معاناة ملعب توتنهام
عانى توتنهام من سلسلة نتائج سيئة على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسمين الماضيين. منذ بداية الموسم الماضي، لم يتكبد سوى ولفرهامبتون واندررز هزائم أكثر على أرضه في المسابقة، حيث خسر 20 مباراة، مقارنة بـ 19 هزيمة لتوتنهام على ملعبه. تسلط هذه الأرقام الضوء على التراجع المقلق للنادي على أرضه، حيث جمع توتنهام 31 نقطة فقط على أرضه منذ بداية موسم 2024-25، وهو أقل مجموع بين جميع فرق الدوري الإنجليزي الممتاز التي شاركت في تلك الفترة.
الأمور لا تبدو أسهل بالنسبة لتوتنهام الآن، حيث ستلي مباراة الذهاب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد رحلة صعبة إلى ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.
إعلان