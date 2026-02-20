يُعتبر نادي توتنهام مثالاً على كيفية عدم إدارة الأعمال، حيث تمنع القرارات المثيرة للجدل إحراز تقدم إيجابي. وقد وجه السياسي السويدي ميكائيل دامبرغ انتقاداً مفاجئاً إلى حد ما إلى مؤسسة كرة القدم الإنجليزية.

وقال خلال خطاب برلماني، أثناء مناقشة القضايا المالية السويدية: "أفكر بطبيعة الحال في توتنهام هوتسبير، المعروف أيضًا باسم توتنهام، وهو أحد أبرز الأندية الإنجليزية وأكثرها ثراءً، ولديه ملعب ضخم وقاعدة جماهيرية كبيرة ومخلصة - كل ما يمكن اعتباره "فريقًا كبيرًا".

"على الرغم من ذلك، يجد توتنهام نفسه في أزمة. إنه يقاتل في أسفل الجدول، بفارق بضع نقاط فقط عن منطقة الهبوط. ليس لأنه يفتقر إلى الموارد أو المزايا، ولكن لأنه أهدر الفرص.

"بسبب اتخاذ قرارات خاطئة، والتصرفات المتهورة والتفكير قصير المدى، فقدوا اتجاههم واستقرارهم.

"أُطلق على النادي اسم "سبيرسي"، [وهو] عندما تكون لديك فرص ولكنك لا تحقق نتائج. سيدتي الرئيسة، هذا هو بالضبط ما يفعله وزير المالية مع الاقتصاد السويدي. السويد لديها القوة والقدرة والموارد. لدينا الشركات والقوى العاملة والقدرات الابتكارية اللازمة لازدهار الاقتصاد السويدي".

وتابع قائلاً: "تخاطر الحكومة بجعل السويد "سبورسي". هذا لن يجدي. لا يمكن للسويد أن تؤدي مثل توتنهام."