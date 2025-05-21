توتنهام ومانشستر يونايتد | نهائي هارب من التشامبيونشيب .. ما أعظم الفراق بين هاري كين والسبيرز، ولا تظلموا أموريم بفريق هش حارسه أونانا!

توتنهام يحصد لقبه الأول منذ 17 عامًا!

إذا كان هناك مشجع في كرة القدم عمره 25 عامًا، فهو بالتأكيد يشاهد توتنهام الليلة لأول مرة يصعد على منصة تتويج أي بطولة رسمية، والفضل في ذلك يعود أولًا لفريق شاب قاتل حتى النهاية ومنافس هذيل مثل مانشستر يونايتد، قدم اللقب على طبق من ذهب إلى السبيرز.

هدف واحد سجله الفتى الشاب برينان جونسون، كان كفيلًا بمنح توتنهام لقب كأس الدوري الأوروبي بعد فوزه في المباراة النهائية على غريمه مانشستر يونايتد، مساء الأربعاء على ملعب "سان ماميس" بمدينة بيلباو الإسبانية.

هذا اللقب الذي كان حائرًا بين الفريقين السادس عشر والسابع عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، يمنح توتنهام أغلى كأس ومعها تذكرة مباشرة للمشاركة في مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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لم تكن المباراة على القدر الكافي من المتعة الكروية بما يتناسب مع الحدث، لذلك في السطور التالية، نحاول أن نقدم لكم لمحات من هذا النهائي الإنجليزي الخالص، والذي رغم غياب الأهداف الغزيرة واللقطات الفنية الممتعة، لم يخل من الإثارة والندية حتى الثانية الأخيرة..