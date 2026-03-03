Getty Images Sport
توتنهام "غير معجب على الإطلاق" بالكشاف الجديد المؤيد لأرسنال بعد منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي
"تغيير الجانب" للمشروع
اشتعلت الجدل عندما نشر كوتشمان، الحائز على رخصة UEFA B، صورة له وهو يرتدي ملابس تدريب توتنهام إلى جانب شعار النادي الشهير "To Dare Is To Do" (التجرؤ هو الفعل). في المنشور، أعرب عن حماسه لدوره الجديد، قائلاً إنه "يتطلع إلى جلب مجموعة جديدة من النجوم إلى النادي". ومع ذلك، كان اعترافه بولائه الشخصي لفريق كرة قدم معين هو ما أثار الغضب حقًا. في المنشور نفسه، كتب كوتشمان: "تعرف أن المشروع جيد عندما تكون من مشجعي أرسنال منذ الطفولة ثم تغير ولاءك". هذا الاعتراف الصريح بجذوره مع فريق الغانرز جذب على الفور انتباه مشجعي الفريقين، مما أدى إلى سلسلة من الردود التي لم تؤدِ إلا إلى تعميق الانقسام.
نكتة "الطبقة الأساسية" تأتي بنتائج عكسية
مع تطور الموضوع، أصبح نبرة المحادثة أكثر سخرية، على الرغم من أن الفكاهة لم تصل إلى مجلس إدارة توتنهام. وفقًا لما أوردته صحيفة ديلي ميل، عندما نصحه أحد المستخدمين بقوله: "لا تدع هذا الشعار يلامس بشرتك"، انضم كوتشمان إلى المنافسة، ورد قائلاً: "لقد حصلت بالفعل على الطبقة الأساسية".
لم تتوقف التفاعلات عند هذا الحد؛ فعندما اقترح متابع آخر أن "نحن بحاجة إلى شخص من الداخل"، رد الكشاف بـ "شششش" غامضة. وزاد الأمر سوءًا عندما نُشرت صورة ثعبان في التعليقات، مما دفع كوتشمان للرد: "أعلم، أعلم، إنه يستحق ذلك، هاها".
المشجعون يتفاعلون مع ما يعتبرونه عدم احترام
في حين حاول بعض مشجعي أرسنال الدفاع عن الكشاف بالقول إن التعليقات كانت بوضوح على سبيل المزاح، إلا أن مشجعي توتنهام لم يكونوا متسامحين بنفس القدر. أشار العديد من المشجعين إلى ما اعتبروه عدم احترام للمؤسسة التي يمثلها كوتشمان الآن، متسائلين عن مدى احترافية موظف يطلق النكات حول صعوبة ارتداء ألوان النادي.
عندما سأله أحد المعلقين: "كيف ارتديت هذا؟" في إشارة إلى بدلة توتنهام الرياضية، اعتبر الكثيرون رد كوتشمان "كان الأمر صعبًا" بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير في حادثة سرعان ما تحولت إلى مشكلة علاقات عامة للنادي.
إجراءات تأديبية داخلية تلوح في الأفق
على الرغم من أن توتنهام امتنع رسميًا عن التعليق، إلا أن صحيفة ميل ذكرت أن مسؤولي النادي أعربوا عن عدم موافقتهم على نشاط كوتشمان على وسائل التواصل الاجتماعي. ويقال إنهم "غير راضين تمامًا" ومن المرجح أن يتخذوا مزيدًا من الإجراءات ضد الكشاف. ومن المعلوم أن الأمر يتم التعامل معه حاليًا داخليًا من خلال آليات الانضباط بالنادي لتحديد الخطوات الأنسب.
