Goal.com
مباشر
Tottenham getting relegatedGOAL

ترجمه

توتنهام سينزل إلى الدرجة الثانية! سبيرز الذي يعاني من سوء الإدارة يثبت أنه ليس كبيرًا بما يكفي ليبقى في الدرجة الأولى

كان هذا هو الديربي الأكثر ترقبًا في شمال لندن منذ مواجهتهما في دوري أبطال أوروبا عام 2022. بعد تعادلين مخيبين للآمال في برينتفورد وولفز، أصبح لدى أرسنال فجأة سبب للخوف من دخول عرين منافسه توتنهام. من الناحية النظرية، كان توتنهام على وشك أن ينتعش بفضل "انتعاش المدرب الجديد" الذي أحدثه تعيين إيغور تودور مدربًا رئيسيًا، ليحل محل توماس فرانك الذي لم يكن يحظى بشعبية.

للأسف، لم ينجح ذلك إلا نظريًا. كان هناك فترة راحة قصيرة في هزيمة توتنهام 4-1 يوم الأحد بعد أن سرق راندال كولو ماني الكرة من ديكلان رايس وتعادل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، في حين تم إلغاء هدف التعادل الآخر للمهاجم الفرنسي بسبب دفعه لغابرييل ماغالهايس، لكن هذين الفريقين متنافسان في طرفي نقيض تمامًا في عالم كرة القدم - أحدهما قد يصبح بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، والآخر يتجه إلى دوري الدرجة الثانية.

حتى الآن، كان خوف مشجعي توتنهام من الهبوط يُعتبر مجرد تهويل. على الرغم من عيوبه، فإن الفريق لديه بالتأكيد ما يكفي ليحتل مركزًا خارج المراكز الثلاثة الأخيرة بعد 38 مباراة. كانت مباراة الأحد رسالة إلى العالم بأن هذا الفريق ليس جيدًا لدرجة أنه لا يمكن أن يهبط.

  • Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    تغيير تودور لموقفه

    كان تودور يبدو واثقاً للغاية قبل هزيمة الأحد. وقال في نوع من الهتاف الحماسي: "دائماً ما يكون الوقت مناسباً للعب ضد أرسنال على أرضنا. هذا جيد إذا كنت لا تمر بفترة جيدة، بالطبع. إذا كنت لا تمر بفترة جيدة، بالطبع. لذا، هيا بنا. نحن نحترمهم، لكننا نلعب على أرضنا. لنرى ما سيحدث. نحتاج إلى الشجاعة والثقة. لدينا لاعبون جيدون، ولديهم لاعبون جيدون. لذا لنرى ما سيحدث. كونوا متواضعين ولكن شجعان وذكاء. افعلوا الأشياء الصحيحة على أرض الملعب. نحن نلعب على أرضنا، أليس كذلك؟"

    كل ما تطلبه الأمر هو 90 دقيقة من كرة القدم لتجريد الكرواتي من ثقته بنفسه تمامًا، مما دفعه إلى الانجراف وراء المشاعر التي أثارها أولاً المدير الفني السابق، وزميل تودور السابق في يوفنتوس، أنطونيو كونتي.

    "أنا حزين جدًا وغاضب جدًا وكل شيء، لكن من ناحية أخرى، من الجيد أن نفهم أين هو هدفنا"، قال بحزن. "ما هو هدف هذا النادي؟ ما هو هدف هذا الفريق؟ ما هو هدف هذا المدرب وهؤلاء اللاعبين وهذا الطاقم؟ أن نصبح جادين. جادين، وليس مجرد مجموعة من 20 لاعبًا، والدواء هو أن تنظر في المرآة. كل واحد منا ينظر في المرآة ويحاول حقًا، ويبدأ حقًا في تغيير العادات - العمل الجاد هو السبيل الوحيد".

    قال تودور إن أرسنال هو أفضل فريق في العالم حاليًا، وهذا صحيح، ولكن حتى فريق وولفز الذي لم يحطم بعد الرقم القياسي لديربي كاونتي لأقل عدد من النقاط في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، عاد من تأخره بهدفين ليحقق تعادلًا 2-2 قبل أربعة أيام فقط من هذه المباراة.

    • إعلان
  • Tottenham Hotspur v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    ثلاث سنوات من الإصابات

    للموسم الثالث على التوالي، واجه توتنهام أزمة إصابات أضعفت ما لا يقل عن نصف الفريق في المرحلة الحاسمة من الموسم. لو كان اللاعبون الذين غابوا عن الديربي لائقين بدنيًا أو لم يكونوا موقوفين وشكلوا تشكيلة أساسية، لكانوا هزموا الفريق الذي بدأ المباراة: أنتونين كينسكي؛ بيدرو بورو، كريستيان روميرو، كيفن دانسو، ديستيني أودوجي؛ رودريغو بنتانكور، لوكاس بيرغفال، جيمس ماديسون؛ ديجان كولوسيفسكي، محمد كودوس، ويلسون أودوبيرت.

    كان أول ما تم اللجوء إليه في السنوات السابقة هو إلقاء اللوم على الأسلوب المكثف الذي اتبعه المدرب أنجي بوستيكوغلو، الذي تسببت فلسفته عالية الطاقة في أزمات مماثلة في أندية أخرى. على الرغم من أن هناك بعض الحقيقة في ذلك، إلا أنه لا بد من وجود سبب آخر لاستمرار هذا الاتجاه حتى في ظل وجود مدرب أقل تطلبًا مثل فرانك. كيف يمكن لنادٍ يتمتع بأحدث البنى التحتية والتكنولوجيا المتطورة أن يفقد لاعبين في ذروة لياقتهم البدنية على مدى فترة طويلة؟

  • Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    نقص الجودة

    السبب الرئيسي وراء تراجع توتنهام هو ببساطة سوء التعاقدات. لقد أهدروا جيلاً ذهبياً من النجوم البارزين مثل هاري كين وسون هيونغ-مين وكريستيان إريكسن وديلي ألي، ولم يتمكنوا من تعويضهم بشكل مناسب. والآن، حتى أفضل اللاعبين في الفريق لم يقدموا المستوى المطلوب منذ موسم أو موسمين.

    كابتن النادي والفائز بكأس العالم روميرو هو عبء كامل؛ ميكي فان دي فين هو مدافع عادي للغاية باستثناء سرعته الفائقة وقدرته على استعادة الكرة في المراحل الانتقالية؛ بورو كان أقل من المستوى المطلوب في كلا طرفي الملعب هذا العام؛ ريتشارليسون يمكنه تسجيل بعض الأهداف ولكنه لا يقدم سوى القليل ونادرًا ما يكون لائقًا بدنيًا؛ الحارس غولييلمو فيكاريو تراجع بشكل كبير منذ موسمه الأول. أما اللاعبان محمد كودوس وXavi Simons اللذان تم التعاقد معهما في الصيف، بتكلفة إجمالية تجاوزت 100 مليون جنيه إسترليني، فقد سجلا معًا ثلاثة أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

    بخلاف اللاعبين البارزين، هناك نقص مذهل في المواهب في بقية الفريق. كان الفارق في المستوى الفني بين توتنهام وأرسنال مذهلاً، حيث دفع المضيفون ثمن تكوين فريق من الفائزين في المواجهات الثنائية بدلاً من التعاقد بنجاح مع لاعبين يعرفون كيفية تقدم الكرة.

    كما قال المدرب السابق ماوريسيو بوكيتينو، لا فائدة من أن يمتلك توتنهام منزلًا فخمًا إذا لم يتمكن من ملئه بأثاث مناسب. كان هذا نداءً لم يلق آذانًا صاغية، والآن يعود ليطارد النادي.

  • Leicester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    تشابهات مخيفة

    كتب جيمي كاراغر في عموده بصحيفة ديلي تيليغراف يوم الجمعة أن هبوط توتنهام سيكون أكبر قصة هبوط في كرة القدم الإنجليزية منذ أن هبط مانشستر يونايتد، بعد ست سنوات من فوزه بكأس أوروبا لأول مرة، إلى دوري الدرجة الثانية القديم في عام 1974. جاء آخر هبوط لسبيرز بعد ذلك بوقت قصير في عام 1977، بعد خمس سنوات من فوزه بكأس الاتحاد الأوروبي لأول مرة.

    هذا لا يعني أنه لم تكن هناك قصص صادمة عن الهبوط منذ ذلك الحين. هبط ليدز يونايتد في 2003-2004، على الرغم من معاناته من سلسلة من المشاكل المالية. تبعه نيوكاسل بعد خمس سنوات. في الآونة الأخيرة، هبط ليستر سيتي في 2022-2023، بعد سبع سنوات من قصته الخيالية بالفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز وبعد موسمين من اقترابه من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

    قصة ليستر يجب أن تكون أكثر قصة تحذيرية لتوتنهام. فقد احتل الفريق المركز الخامس مرتين ثم المركز الثامن في السنوات الثلاث التي سبقت هبوطه. ضم الفريق لاعبين مثل يوري تيلمانز وهارفي بارنز وكيرنان ديوسبري-هول ونائب قائد توتنهام الحالي ماديسون، الذي انفجر غضبًا في نهاية الموسم على أحد الصحفيين بسبب مقال يوحي بأن فريق الثعالب يبدو محكومًا عليه بالهبوط إلى أحد المراكز الثلاثة الأخيرة، وهو ما لم يلق قبولًا جيدًا.

    "هراء. شاهد المباراة وحللها بشكل صحيح وتوقف عن كتابة عناوين مثل هذه التي تعلم أنها تجعل المشجعين يتراكمون بالسلبية. العب بهذه الطريقة وسنكون على ما يرام. خلق العديد من الفرص الرائعة وفاز بسهولة في يوم آخر"، كتب ماديسون على وسائل التواصل الاجتماعي في مارس 2023، قبل شهرين من تأكيد هبوط الفريق.

    إذا حذفنا اسم توتنهام وملعبه وتاريخه قبل بيع كين من المعادلة، فلن يكون من المفاجئ أن الفريق الذي احتل المركز 17 في الموسم الماضي يجد نفسه في وضع مشابه هذه المرة.

  • West Ham United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    عودة المنافسين

    ما لم يساعد توتنهام خلال الشهرين الماضيين هو أن الفرق المحيطة به قد استعادت بعضاً من مستواها. وست هام، الذي ظل عالقاً في المراكز الثلاثة الأخيرة طوال الموسم باستثناء ثلاثة أسابيع، كان متأخراً بـ 13 نقطة عن توتنهام قبل لقائهما في 17 يناير. منذ فوزه في تلك المباراة في شمال لندن، قلص هامز الفارق إلى أربع نقاط، وخسر مرة واحدة فقط في تلك الفترة.

    نوتنغهام فورست، الذي يحتل المركز 17، خسر في الواقع مباراة واحدة فقط من أصل ست مباريات في الدوري، بما في ذلك تعادل مع أرسنال، قبل أن يقيل شون دايتش. ثم كان رجال فيتور بيريرا غير محظوظين بخسارتهم أمام ليفربول يوم الأحد بعد أن سيطروا على معظم المباراة في سيتي جراوند.

    أعلى في الجدول، خسر ليدز مباراتين فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ نهاية نوفمبر، بينما يحتل كريستال بالاس، الذي كان معرضًا لخطر الانجرار إلى هذه المعركة وسط حرب أهلية بين المدرب أوليفر جلاسنر والجماهير، المركز 13 برصيد 35 نقطة.

  • Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    أين الفوز التالي؟

    لن يكون شكل الفرق المحيطة بهم مهمًا إذا تمكن توتنهام من ترتيب أوضاعه وتحقيق بعض الانتصارات. المشكلة هي أنهم لم يفوزوا بأي مباراة محلية في عام 2026، وفازوا بفوزين فقط منذ نوفمبر. وقد تغلب كل من ريكسهام ومانسفيلد تاون وماكليسفيلد على فرق من الدوري الممتاز مؤخرًا أكثر من توتنهام.

    أمام توتنهام 11 مباراة للحفاظ على مكانه في الدوري الممتاز. في مبارياته ضد نفس الفرق التي واجهها الموسم الماضي، باستثناء ليدز وسندرلاند اللذين كانا في دوري الدرجة الثانية، فاز توتنهام في مباراة واحدة فقط. كانت تلك المباراة ضد إيفرتون على أرضه، حيث لم يواجه رجال تيودور فريق التوفيز حتى اليوم الأخير من الموسم. خسر فريق بوستيكوغلو المباريات الثماني الأخرى.

  • Manchester City v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    من المسؤول؟

    لا يمكن أن يُعزى سقوط توتنهام إلى عامل واحد فقط. إنها مسؤولية يجب أن تتقاسمها مختلف المستويات بدرجات متفاوتة.

    لنبدأ بدانيال ليفي، رئيس النادي لفترة طويلة قبل أن يتم إقالته بشكل مفاجئ في سبتمبر 2025. كان عيبه الفادح هو تدخله المستمر في الشؤون، عادةً في عمليات الانتقالات، التي لم تكن تتطلب بالضرورة مشاركته، وهو ما تزامن مع التدهور الخطير في أداء الفريق خلال السنوات الست التي أعقبت إقالة بوكيتينو. بالتدخل في شؤون لا تعنيه، أضر ليفي بسمعته بين المشجعين، وأصبح هدفًا للانتقادات حتى رحيله في النهاية.

    تولى الرئيس التنفيذي فيناي فينكاتيشام المسؤوليات اليومية الرئيسية لليفي، وكان وصوله العام الماضي مفاجأة كاملة بالنظر إلى ارتباطه السابق بأرسنال لمدة 14 عامًا. زعمت مقالة حديثة في صحيفة ديلي ميل أن هناك صدمة وراء الكواليس في استاد الإمارات بشأن حجم المسؤولية التي حصل عليها على الفور في توتنهام، بالنظر إلى أنه كان يُنظر إليه على أنه "مدير تنفيذي".

    شغل منصب رئيس مجلس الإدارة بصفة غير تنفيذية بيتر تشارينجتون، مدير شركة ENIC المالكة للأغلبية، التي تديرها عائلة لويس. في النهاية، يجب أن يتحملوا الجزء الأكبر من اللوم للسماح للنادي بالوقوع في هذه الحالة تحت إشرافهم. حتى لو كانوا يعتبرون توتنهام شركة تجارية وليس نادي كرة قدم، فإن قيمة أصولهم على وشك الانخفاض بشكل كبير.

    فيما يتعلق بالتعاقدات (بخلاف تدخلات ليفي)، تم تسليم يوهان لانج مفتاح خمسة فترات انتقالات كاملة. منذ انضمامه رسميًا إلى النادي كمدير فني، ثم ترقيته إلى مدير رياضي في 1 نوفمبر 2023، فاز توتنهام بـ 30 مباراة فقط من أصل 93 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز. يبلغ متوسط نقاطهم 1.15 نقطة في المباراة الواحدة، ما يعادل 43.7 نقطة على مدار موسم من 38 مباراة.

    ثم ننظر إلى أولئك الذين تولوا منصب المدرب الرئيسي. حاول بوستيكوجلو التقليل من مسؤوليته عن تطبيع الخسارة أسبوعًا بعد أسبوع في ظهورين أخيرين في بودكاست Stick To Football، لكن هذه هي النزعة التي بدأت تحت عينه الساهرة، على الرغم من فوزه بدوري أوروبا. تم جلب فرانك لتغيير هذه الثقافة، لكنه لم يفعل سوى تفاقمها بموقفه المحافظ.

    قد لا يكون اللاعبون الحاليون على المستوى المطلوب للتنافس على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ومن الناحية النظرية، يجب أن يتساووا مع فريق في منتصف الجدول في أسوأ الأحوال، ولكن بالنظر إلى احتلالهم المركز 17 في الموسم الماضي والمركز 16 حاليًا، لا بد أن نتساءل عما إذا كان هذا الفريق قد تم المبالغة في تقديره حتى الآن.

    توتنهام يتجه بسرعة نحو الهبوط. من المرجح أن تكون عودة اللاعبين الرئيسيين من الإصابة والإيقاف متأخرة جدًا. نحن نشهد حدثًا تاريخيًا يتكشف في الوقت الحقيقي.

الدوري الإنجليزي الممتاز
فولهام crest
فولهام
فولهام
توتنهام هوتسبير crest
توتنهام هوتسبير
توتنهام
0