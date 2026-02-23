توتنهام سينزل إلى الدرجة الثانية! سبيرز الذي يعاني من سوء الإدارة يثبت أنه ليس كبيرًا بما يكفي ليبقى في الدرجة الأولى

كان تودور يبدو واثقاً للغاية قبل هزيمة الأحد. وقال في نوع من الهتاف الحماسي: "دائماً ما يكون الوقت مناسباً للعب ضد أرسنال على أرضنا. هذا جيد إذا كنت لا تمر بفترة جيدة، بالطبع. إذا كنت لا تمر بفترة جيدة، بالطبع. لذا، هيا بنا. نحن نحترمهم، لكننا نلعب على أرضنا. لنرى ما سيحدث. نحتاج إلى الشجاعة والثقة. لدينا لاعبون جيدون، ولديهم لاعبون جيدون. لذا لنرى ما سيحدث. كونوا متواضعين ولكن شجعان وذكاء. افعلوا الأشياء الصحيحة على أرض الملعب. نحن نلعب على أرضنا، أليس كذلك؟"

كل ما تطلبه الأمر هو 90 دقيقة من كرة القدم لتجريد الكرواتي من ثقته بنفسه تمامًا، مما دفعه إلى الانجراف وراء المشاعر التي أثارها أولاً المدير الفني السابق، وزميل تودور السابق في يوفنتوس، أنطونيو كونتي.

"أنا حزين جدًا وغاضب جدًا وكل شيء، لكن من ناحية أخرى، من الجيد أن نفهم أين هو هدفنا"، قال بحزن. "ما هو هدف هذا النادي؟ ما هو هدف هذا الفريق؟ ما هو هدف هذا المدرب وهؤلاء اللاعبين وهذا الطاقم؟ أن نصبح جادين. جادين، وليس مجرد مجموعة من 20 لاعبًا، والدواء هو أن تنظر في المرآة. كل واحد منا ينظر في المرآة ويحاول حقًا، ويبدأ حقًا في تغيير العادات - العمل الجاد هو السبيل الوحيد".

قال تودور إن أرسنال هو أفضل فريق في العالم حاليًا، وهذا صحيح، ولكن حتى فريق وولفز الذي لم يحطم بعد الرقم القياسي لديربي كاونتي لأقل عدد من النقاط في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، عاد من تأخره بهدفين ليحقق تعادلًا 2-2 قبل أربعة أيام فقط من هذه المباراة.