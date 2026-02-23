توتنهام سينزل إلى الدرجة الثانية! سبيرز الذي يعاني من سوء الإدارة يثبت أنه ليس كبيرًا بما يكفي ليبقى في الدرجة الأولى

لا يمكن أن يُعزى سقوط توتنهام إلى عامل واحد فقط. إنها مسؤولية يجب أن تتقاسمها مختلف المستويات بدرجات متفاوتة.
لنبدأ بدانيال ليفي، رئيس النادي لفترة طويلة قبل أن يتم إقالته بشكل مفاجئ في سبتمبر 2025. كان عيبه الفادح هو تدخله المستمر في الشؤون، عادةً في عمليات الانتقالات، التي لم تكن تتطلب بالضرورة مشاركته، وهو ما تزامن مع التدهور الخطير في أداء الفريق خلال السنوات الست التي أعقبت إقالة بوكيتينو. بالتدخل في شؤون لا تعنيه، أضر ليفي بسمعته بين المشجعين، وأصبح هدفًا للانتقادات حتى رحيله في النهاية.
تولى الرئيس التنفيذي فيناي فينكاتيشام المسؤوليات اليومية الرئيسية لليفي، وكان وصوله العام الماضي مفاجأة كاملة بالنظر إلى ارتباطه السابق بأرسنال لمدة 14 عامًا. زعمت مقالة حديثة في صحيفة ديلي ميل أن هناك صدمة وراء الكواليس في استاد الإمارات بشأن حجم المسؤولية التي حصل عليها على الفور في توتنهام، بالنظر إلى أنه كان يُنظر إليه على أنه "مدير تنفيذي".
شغل منصب رئيس مجلس الإدارة بصفة غير تنفيذية بيتر تشارينجتون، مدير شركة ENIC المالكة للأغلبية، التي تديرها عائلة لويس. في النهاية، يجب أن يتحملوا الجزء الأكبر من اللوم للسماح للنادي بالوقوع في هذه الحالة تحت إشرافهم. حتى لو كانوا يعتبرون توتنهام شركة تجارية وليس نادي كرة قدم، فإن قيمة أصولهم على وشك الانخفاض بشكل كبير.
فيما يتعلق بالتعاقدات (بخلاف تدخلات ليفي)، تم تسليم يوهان لانج مفتاح خمسة فترات انتقالات كاملة. منذ انضمامه رسميًا إلى النادي كمدير فني، ثم ترقيته إلى مدير رياضي في 1 نوفمبر 2023، فاز توتنهام بـ 30 مباراة فقط من أصل 93 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز. يبلغ متوسط نقاطهم 1.15 نقطة في المباراة الواحدة، ما يعادل 43.7 نقطة على مدار موسم من 38 مباراة.
ثم ننظر إلى أولئك الذين تولوا منصب المدرب الرئيسي. حاول بوستيكوجلو التقليل من مسؤوليته عن تطبيع الخسارة أسبوعًا بعد أسبوع في ظهورين أخيرين في بودكاست Stick To Football، لكن هذه هي النزعة التي بدأت تحت عينه الساهرة، على الرغم من فوزه بدوري أوروبا. تم جلب فرانك لتغيير هذه الثقافة، لكنه لم يفعل سوى تفاقمها بموقفه المحافظ.
قد لا يكون اللاعبون الحاليون على المستوى المطلوب للتنافس على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ومن الناحية النظرية، يجب أن يتساووا مع فريق في منتصف الجدول في أسوأ الأحوال، ولكن بالنظر إلى احتلالهم المركز 17 في الموسم الماضي والمركز 16 حاليًا، لا بد أن نتساءل عما إذا كان هذا الفريق قد تم المبالغة في تقديره حتى الآن.
توتنهام يتجه بسرعة نحو الهبوط. من المرجح أن تكون عودة اللاعبين الرئيسيين من الإصابة والإيقاف متأخرة جدًا. نحن نشهد حدثًا تاريخيًا يتكشف في الوقت الحقيقي.