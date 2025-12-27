تم إنقاذ زوجته.. مدرب فالنسيا "ب" للسيدات و3 من أبنائه ضمن ضحايا غرق سفينة بإندونيسيا!

يُعد فرناندو مارتين كاريراس، مدرب فريق فالنسيا "ب" للسيدات، في عداد المفقودين مع ثلاثة من أبنائه، الذين تبلغ أعمارهم 12 و10 و9 سنوات، بعد أن وقعوا ضحايا لحادث غرق أثناء قضائهم إجازة في إندونيسيا. ويبدو أن عطلاً في محرك القارب الذي كانوا يسافرون على متنه هو السبب المحتمل للحادث.

ويبدو أن المدرب وثلاثة من أبنائه حوصروا في مقصورة القارب، بينما أمكن إنقاذ زوجته وابنته الأخرى، البالغة من العمر 7 سنوات، بالإضافة إلى أربعة من أفراد الطاقم ومرشد سياحي.

غرق هذا القارب السياحي، المسمى "KM Putri Sakinah"، في مياه جزيرة بادار حوالي الساعة 8:30 مساءً يوم الجمعة (13:30 بتوقيت جرينتش) إثر تعرضه لعطل في المحرك، وفقاً للتقرير الأولي.

وتقدم القنصلية الإسبانية في جاكرتا كامل الرعاية للأم والابنة، من خلال مسؤول في السفارة وصل بالفعل إلى لابوان باجو، نقطة انطلاق الرحلات إلى جزيرة بادار، الواقعة شرق جزيرة بالي السياحية.